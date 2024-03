Fitbit Versa 4, un grande smartwatch a un prezzo d'occasione

Fonte foto: Fitbit/YouTube

Il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch semplice e con tantissime funzioni molto interessanti, utili per aiutare gli utenti a monitorare i propri parametri vitali e, naturalmente, i progressi nell’attività sportiva.

Leggero, robusto e dal design pulito, si parla di un prodotto adatto principalmente all’uso quotidiano, che si rivolge a quelle persone che cercano un dispositivo immediato per controllare i dati di cui sopra, da utilizzare senza troppe complicazioni e da acquistare spendendo il giusto.

Con le offerte su Amazon il prezzo è ancora più basso e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero complicato.

Fitbit Versa 4: scheda tecnica

Fitbit Versa 4 ha un display AMOLED quadrato che misura 1,58 Pollici e ha una risoluzione di 336×336 pixel. Molte le modalità di personalizzazione in mano all’utente, che può scegliere tra decine di skin offerte da Fitbit per rendere unico il proprio device.

Tra le funzioni, troviamo quelle per il monitoraggio dei parametri vitali, con la possibilità di rilevare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la variazione di temperatura cutanea e la frequenza respiratoria.

Per quanto riguarda, invece, la salute della donna inserendo sullo smartwatch tutti i dati sull’ultimo ciclo è possibile ottenere una stima del periodo di ovulazione e rilevare le tendenze del proprio ciclo mestruale.

Non mancano nemmeno le funzioni per il monitoraggio della qualità del sonno, dei livelli di stress e dell’umore dell’utente. Se attivata l’apposita impostazione, quando il dispositivo rileva valori anomali, suggerirà esercizi per rilassarsi e vivere con più serenità.

Per il fitness, il Fitbit Versa 4 ha più di 40 modalità di allenamento che consentono di tenere sotto controllo i risultati ottenuti in diverse attività come ciclismo, palestra, yoga, nuoto (il device è resistente fino a 5 ATM) e, naturalmente, per la corsa; in quest’ultimo caso, grazie al GPS integrato, è possibile monitorare la propria attività senza avere con sé lo smartphone.

Riguardo alle funzioni più classiche, invece, con questo smartwatch è possibile ricevere le notifiche dal proprio telefono, l’NFC per i pagamenti contactless e utilizzare le varie app a disposizione. Inoltre il device è compatibile anche con Amazon Alexa.

L’autonomia stimata è di circa sei giorni con la possibilità di ottenere altre 24 ore di utilizzo con appena 12 minuti di ricarica.

Infine il dispositivo è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Fitbit Versa 4: l’offerta su Amazon

Il Fitbit Versa 4 è un prodotto intuitivo e con tutto il necessario per monitorare dettagliatamente i propri parametri vitali e i progressi nell’attività fisica. La soluzione ideale, insomma, per chi ha bisogno di uno smartwatch da utilizzare nella vita di tutti i giorni, come "estensione" del proprio smartphone.

Di listino questo dispositivo costa 229,95 euro ma con le offerte Amazon, si scende a 164,49 euro (-28%, -65,46 euro) lo sconto che in molti aspettavano e che permette di portare a casa un device di qualità al giusto prezzo.

