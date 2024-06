Poco Watch, un ottimo smartwatch a un prezzo davvero irripetibile

Fonte foto: Poco

Acquistare uno smartwatch per l’utilizzo quotidiano, tra monitoraggio dei parametri vitali e attività fisica a livello amatoriale, non è semplice e in molti cercano un prodotto che sia essenzialmente economico.

In questo senso, l’errore più frequente è quello di scegliere device qualunque, puntando esclusivamente al risparmio, una decisione di cui ci si pente subito, quando si porta a casa un orologio realizzato con materiali scadenti e con monitoraggi poco precisi.

Per fortuna, in aiuto dei consumatori arriva Amazon che propone una buona selezione di smartwatch a prezzi davvero interessanti, come il Poco Watch, un dispositivo semplice e affidabile con tante funzioni smart pronte a soddisfare anche l’utente più esigenze.

Con le offerte sull’e-commerce, poi, il prezzo scende al minimo storico arrivando sotto i 50 euro, un’occasione da non sottovalutare che può fare la felicità di molti.

Poco Watch – Display AMOLED da 1,6 pollici – Monitoraggio parametri vitali e fitness

Poco Watch: scheda tecnica

Poco Watch ha display AMOLED a colori da 1,6 pollici, con risoluzione 320×360 pixel. La prima particolarità del dispositivo sono le molte possibilità di personalizzazione del quadrante, con l’utente che può scegliere tra le varie skin a disposizione e rendere il proprio orologio unico e perfetto per ogni occasione.

Tra le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali abbiamo il rilevamento h24 della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano nemmeno le impostazioni per il controllo della qualità del sonno, dei livelli di stress e la suite dedicata alla salute della donna, con la possibilità di visualizzare avvisi sul ciclo mestruale, periodi di ovulazione ed eventuali gravidanze.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, Poco Watch permette di monitorare oltre 100 discipline differenti tra cui corsa, camminata, yoga, pilates, ciclismo, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM) e molto altro ancora.

Collegando lo smartwatch al proprio smartphone tramite Bluetooth 5.0 si può scaricare l’applicazione ufficiale e controllare tutte le varie informazioni sulla salute e sul fitness direttamente dal proprio telefono, per avere sempre una panoramica precisa e ordinata dei dati raccolti. Inoltre dall’orologio stesso è anche possibile gestire tutte le varie notifiche dello smartphone in modo facile e veloce.

La batteria è da 225 mAh e, stando alle dichiarazioni dell’azienda cinese, l’autonomia stimata è di circa 14 giorni di utilizzo tipico, senza quindi esagerare con le app e la navigazione GPS.

Poco Watch: l’offerta su Amazon

Il Poco Watch è un dispositivo semplice e immediato, l’ideale per chi ha bisogno di uno smartwatch senza fronzoli per monitorare i propri parametri vitali e l’attività fisica (a livello amatoriale) nella vita di tutti i giorni. Trattandosi poi di un device estremamente leggero e dal look pulito e senza eccessi, si adatta facilmente a qualsiasi contesto, diventando la naturale estensione dello smartphone e un validissimo compagno da portare con sé in ogni situazione.

Il prezzo di listino è di 99,99 euro, ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa questo dispositivo a 49,99 euro (-50%, -50 euro) e con uno sconto del genere, trovare di meglio è praticamente impossibile.

