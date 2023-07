Garmin Venu Sq Music a metà prezzo: offerta imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartwatch è un accessorio indossabile che ci consente di ricevere o iniziare telefonate; di leggere, inviare o rispondere alle notifiche social; di tenere sotto controllo i parametri vitali durante le attività fisiche. Il tutto, comodamente sul polso del proprio braccio, come un normale orologio. Gli indossabili, oltre che utili, sono anche belli da vedere, eleganti o sportivi, a seconda dei propri gusti o delle esigenze del momento. Il Garmin Venu Sq Music che presentiamo oggi ha tutto questo e a un prezzo imperdibile.

Parliamo infatti di uno smartwatch con tecnologia GPS, lettore musicale, che consente il monitoraggio della salute e i pagamenti veloci, facili e sicuri con la tecnologia Garmin Pay. A tutto questo si aggiunge l’ottima promo disponibile oggi su Amazon. Lo smartwatch, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 43% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte che possiate trovare sul web per un dispositivo di questo genere. Una promo esclusiva da non lasciarsi sfuggire.

Garmin Venu Sq Music: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Garmin Venu Sq Music, come si deduce anche dal nome, consente di ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi. E chi fa sport o lunghe camminate sa quanto sia importante per non sentire il peso dell’attività. Sempre chi fa sport c’è la possibilità di programmare la propria attività: sullo smartwatch troviamo diverse app pre-caricate, come ad esempio cardio, forza funzionale, yoga e Pilates. L’orologio misura costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se resta troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. Il tutto, anche sott’acqua, essendo impermeabile.

Il sensore Pulse Ox consente, invece, di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, anche mentre stai dormendo. Potrai controllare tutte le notifiche principali, dalle mail ai messaggi Social, associando lo smartwatch al tuo smartphone. Lo schermo ha una dimensione di 1,3 pollici. Infine, grazie alla tecnologia Garmin Pay, è possibile velocizzare al massimo gli acquisti con una soluzione contactless associata ai circuiti bancari abilitati.

Garmin Venu Sq Music: prezzo, offerta, sconto Amazon

Il Garmin Venu Sq Music viene proposto a un prezzo incredibile: 141.42 euro. Lo sconto è straordinario, visto che è pari al 43% del prezzo di listino. Difficile trovare a questo prezzo uno smartwatch così completo di funzioni, oltre che accattivante nel design. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove si effettua l’ordine). Affrettatevi, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.