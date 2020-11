Se stai pensando di acquistare un dispositivo wearable una delle opzioni più interessanti è senz’altro uno smartwatch cinese, con la possibilità di scegliere tra tantissimi indossabili con proposte per ogni fascia di prezzo. Sul mercato puoi trovare brand come Huawei, Xiaomi, Honor, UMIDIGI e Amazfit, in grado di offrire soluzioni adatte ad ogni esigenza, dagli smartband per lo sport più semplici agli activity tracker. Scopriamo quali sono i migliori smartwatch cinesi, con una guida all’acquisto completa per capire quale dispositivo scegliere.

Quale smartwatch cinese acquistare

Prima di comprare uno smartwatch cinese ci sono una serie di caratteristiche e funzionalità da valutare, per capire come orientarsi tra le decine di modelli disponibili in commercio. Innanzitutto è importante tenere conto delle dimensioni, con wearable più compatti indicati per le donne e altri invece adatti soprattutto agli uomini. Il design può essere simile a quello di un normale orologio da polso, ad esempio con quadrante circolare, oppure presentare un monitor quadrato o rettangolare in grado di differenziare l’indossabile.

Per quanto riguarda il display lo schermo deve essere ben illuminato, possibilmente con tecnologia AMOLED altrimenti per spendere meno ci sono gli schermi LCD, tuttavia è utile la presenza del sistema Always-on per avere sempre tutte le informazioni principali a vista. Le prestazioni sono indispensabili per assicurare performance adeguate, perciò bisogna sempre controllare le caratteristiche tecniche del processore e della memoria. Allo stesso modo è essenziale una buona connettività, ad esempio con il Bluetooth integrato, senza dimenticare la compatibilità con smartphone Android o iOS e la tecnologia NFC per i pagamenti contacless.

Non da meno è una buona autonomia, con una batteria abbastanza potente per garantire almeno 6-7 giorni di funzionamento con una ricarica. Tra le funzionalità ci sono quelle per la salute e il benessere, come il cardiofrequenzimetro, il saturimetro e il monitoraggio del sonno, oppure i sistemi di assistenza per lo sport e il fitness come i programmi di allenamento, il contapassi e il conteggio delle calorie. Infine bisogna considerare il rapporto qualità-prezzo, valutando il budget a disposizione per capire su quali dispositivi concentrare la ricerca dell’indossabile più adatto alle proprie necessità.

I migliori smartwatch cinesi economici (fino a 50 euro)

Se vuoi risparmiare puoi comprare uno smartwatch cinese economico di fascia bassa, un device entry level semplice ma funzionale da integrare con il tuo smartphone. Ecco quali sono i modelli più interessanti sul mercato sotto i 50 euro.

Willful

Uno degli smartwatch cinesi economici con il prezzo più basso in assoluto è il modello proposto da Willful, una piccola azienda che si è distinta nel settore degli indossabili. Questo device è dotato di molte funzionalità di fitness tracker, come il contapassi, il contatore di calorie e il cronometro, è compatibile con smartphone Android e iOS e disponibile in 4 colori diversi. Il wearable Willful è dotato del GPS condiviso, offre le notifiche delle app e la modalità di lettore musicale, con cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno. Lo schermo da 1,3 pollici è ben illuminato, ci sono 11 modalità per lo sport e un rivestimento è impermeabile con certificazione IP68.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,3 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Certificazione IP68

Autonomia fino a 10 giorni

Connettività Bluetooth

Smartwatch YAMAY

Brand cinese molto gettonato dagli appassionati dei dispositivi wearable, lo smartwatch YAMAY è in assoluto uno dei più venduti tra i device economici. Questo orologio smart dispone di un design moderno e accattivante, con cinturino regolabile e certificazione IP68 per la resistenza alla pioggia e alla polvere. Si può associare con smartphone Android e iPhone tramite il GPS condiviso, è possibile visualizzare le notifiche e impostare anche la vibrazione, con autonomia fino a 10 giorni. Tra le funzionalità ci sono il rilevamento dei battiti cardiaci, il monitoraggio del sonno e 14 modalità di allenamento, con il conteggio delle calorie e il pedometro contapassi.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,3 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Certificazione IP68

Autonomia fino a 10 giorni

Connettività Bluetooth

Xiaomi Mi Smart Band 5

Tra i migliori smartwatch cinesi economici c’è lo Xiaomi Mi Smart Band 5, equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,1 pollici touchscreen e una cassa incorporata nel cinturino in lattice. Si tratta di un indossabile molto leggero e compatto ideale per le donne, con il quale controllare la fotocamera dello smartphone e visualizzare le notifiche delle app, gli SMS e le email. Xiaomi mette a disposizione diversi colori, tra cui opzioni in giallo, nero e verde menta, inoltre ci sono il tracciamento del ciclo mestruale, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il controllo della qualità del sonno.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,1 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Tracciamento del ciclo mestruale

Autonomia fino a 14 giorni

Connettività Bluetooth

I migliori smartwatch cinesi di fascia media (50-100 euro)

Gli indossabili delle aziende del Dragone di fascia media vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, con soluzioni davvero convenienti per acquistare un wearable moderno e dotato di tantissime funzionalità per il benessere e il fitness. Vediamo quali sono i migliori smartwatch cinesi fino a 100 euro in commercio.

Arbily SW01

Se stai cercando uno smartwatch cinese equilibrato l’Arbily SW01 è probabilmente il dispositivo giusto. Questo indossabile vanta un design molto simile a quello di un orologio classico, con quadrante rotondo, pulsanti fisici laterali sulla cassa e display touchscreen da 1,3 pollici con 4 differenti setup tra cui scegliere. Il wearable può rilevare il battito cardiaco con un cardiofrequenzimetro ottico, monitorare la qualità del sonno e tracciare tutti i movimenti grazie ai sensori giroscopio e accelerometro. Sono presenti il pedometro, il timer e il cronometro, 12 modalità per lo sport e il rivestimento è impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,3 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Impermeabile fino a 5 ATM

Autonomia fino a 14 giorni

Connettività Bluetooth

LIFEBEE

Lo smartwatch LIFEBEE mette a disposizione un grande display touchscreen da 1,54 pollici, con design quadrato, cinturino regolabile e risoluzione dello schermo HD. È impermeabile e resistente alle immersioni fino a 5 ATM, dispone del cardiofrequenzimetro da polso, il cronometro, il contapassi e il monitoraggio del sonno, con la connettività Bluetooth 5.0 per associarlo con lo smartphone e sentire la musica o visualizzare le notifiche delle app. Propone 9 modalità per il fitness e lo sport, con programmi per lo yoga, la corsa e il ciclismo, mentre la batteria garantisce una lunga autonomia fino a 7 giorni con una ricarica.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,54 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Impermeabile fino a 5 ATM

Autonomia fino a 7 giorni

Connettività Bluetooth 5.0

Honor Watch ES

Una delle proposte più interessanti tra gli smartwatch wearable cinesi di fascia media è l’indossabile Honor Watch SE, equipaggiato con un bellissimo display AMOLED da 1,64 pollici, uno schermo grande a colori con vetro 2.5D, tecnologia Always-on e design rettangolare. Tra le funzionalità per lo sport ci sono il contapassi e il conteggio delle calorie, con 95 programmi differenti. Per la salute e il benessere questo indossabile offre il rilevamento della frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigenazione nel sangue con SpO2 e il monitoraggio del sonno, con suggerimenti utili per capire come migliorare la qualità del riposo.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,64 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Saturimetro (SpO2)

Tracciamento ciclo mestruale

Impermeabile fino a 5 ATM

Connettività Bluetooth

I migliori smartwatch cinesi di fascia alta (sopra 100 euro)

Anche tra gli indossabili cinesi si possono trovare modelli top di gamma, infatti senza arrivare ai prezzi elevati degli Apple Watch Serie 6 sono disponibili molti dispositivi esclusivi con prestazioni avanzate ad un costo competitivo. Scopriamo i migliori smartwatch cinesi di fascia alta da non perdere.

Honor Magic Watch 2

Tra gli smartwatch cinesi migliori di fascia alta c’è il modello Honor Magic Watch 2, indicato per chi vuole comprare un indossabile moderno, leggero e resistente. Il dispositivo viene proposto nella versione matte black, con un display touchscreen circolare da 1,20 pollici, con certificazione IP68 e possibilità di immersione fino a 5 ATM. Tante le funzionalità, come l’altimetro, il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il saturimetro per monitorare il livello di ossigeno nel sangue e il contapassi. Si possono controllare i brani musicali da riprodurre dallo smartphone, con una memoria integrata di 4 GB e un’autonomia fino a 7 giorni.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,20 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Saturimetro (SpO2)

Impermeabile fino a 5 ATM

Autonomia fino a 7 giorni

Memoria integrata da 4 GB

Connettività Bluetooth

Amazfit GTS

Azienda specializzata negli sportwatch e nei fitness tracker, uno dei modelli più apprezzati tra gli smarwatch cinesi è l’Amazfit GTS, disponibile in 6 colori diversi con cinturino regolabile e cassa quadrata. Il device presenta la connettività Bluetooth per il collegamento con smartphone Android e iOS, il GPS integrato per una localizzazione ottimale e una batteria potente con autonomia fino a 14 giorni. Il rivestimento è impermeabile e resistente fino a 5 ATM, c’è il cardiofrequenzimetro e 12 modalità di allenamento per lo sport. Dispone di un grande schermo AMOLED da 1,65 pollici, con un design sottile e un corpo in metallo, inoltre si possono personalizzare le funzionalità del device grazie a una serie di widget modificabili.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,65 pollici

Cardiofrequenzimetro

Tracciamento biologico

Impermeabile fino a 5 ATM

Autonomia fino a 14 giorni

Connettività Bluetooth

Huawei Watch GT 2 Pro

Il miglior smartwatch cinese sul mercato è il Huawei Watch GT 2 Pro, un dispositivo top di gamma dotato di un bellissimo display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione HD. Questo dispositivo supporta le chiamate grazie alla connettività Bluetooth, dispone del GPS integrato e del modulo GLONASS, mentre la batteria è compatibile con la ricarica wireless veloce per ottenere 10 ore di autonomia in appena 10 minuti. Tra le funzionalità l’indossabile di Huawei propone il saturimetro con misurazione dell’ossigenazione nel sangue, il rilevamento del battito cardiaco e funzionalità specifiche per gli sport invernali, come il calcolo della velocità media e della pendenza. Nel complesso ci sono 100 modalità per lo sport, tra cui l’innovativa opzione per analizzare la postura nel golf.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,39 pollici Cardiofrequenzimetro Saturimetro (SpO2) Ricarica wireless Autonomia fino a 14 giorni Connettività Bluetooth GPS integrato e GLONASS



