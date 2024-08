I Copilot+ PC costeranno di meno: ecco perché

Fonte foto: Microsoft

Con l’arrivo dei nuovi chip Snapdragon X Elite e X Plus, Microsoft ha introdotto i nuovi Copilot+ PC ovvero computer Windows 11 in grado di mettere a disposizione degli utenti alcune funzionalità AI avanzate, grazie anche alla NPU integrata nei chip. I primi modelli sono stati i nuovi Surface (in foto il Surface Pro con Snapdragon X Elite/Plus).

A limitare la diffusione dei Copilot+ PC (oltre a un sistema operativo, Windows 11 on Arm, ancora lontano da una piena maturità) c’è il problema del prezzo.

I nuovi chip Snapdragon X Elite e X Plus, infatti, vengono proposti, per ora, solo da notebook con prezzi a partire da oltre 1.000 euro. Dal prossimo anno, però, le cose potrebbero cambiare. Qualcomm, infatti, ha anticipato l’arrivo di un nuovo chip Snapdragon X che permetterà agli OEM di realizzare prodotti più economici ma senza compromessi sulla capacità della NPU per l’elaborazione delle attività AI.

Arrivano i Copilot+ PC “economici”

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno, Cristiano Amon, CEO e presidente di Qualcomm, ha confermato l’arrivo di nuovi chip Snapdragon X nel corso del 2025. Tra le novità in arrivo, ci sono anche varianti che permetteranno ai partner di Qualcomm di realizzare prodotti con un prezzo a partire da 700 dollari (circa 300 dollari in meno rispetto ai Copilot+ PC più economici attualmente disponibili sul mercato).

I nuovi chip Snapdragon X non saranno limitati ai notebook e potranno essere utilizzati anche su altre tipologie di dispositivi, come i mini PC Windows o le console portatili, garantendo buone prestazioni e consumi ridotti.

Per il momento, in ogni caso, Qualcomm non ha fornito informazioni aggiuntive in merito alla strategia di espansione della gamma Snapdragon X. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per maggiori dettagli in merito alle caratteristiche e alle potenzialità dei nuovi chip.

Arrivano i nuovi chip di Intel e AMD

Qualcomm non può rallentare lo sviluppo della sua gamma Snapdragon X. I primi modelli Plus e Elite hanno convinto sia in termini di prestazioni che di efficienza, rappresentando un importante salto in avanti generazionale per Windows on Arm. Le nuove proposte di Intel e AMD, però, sono ugualmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto prestazioni per Watt.

Intel ha in programma il lancio dei nuovi processori Lunar Lake che, stando alle prime informazioni fornite, promettono una vera e propria rivoluzione per i notebook, con la possibilità di soddisfare le specifiche richieste da Microsoft per i Copilot+ PC. Il debutto ufficiale della nuova famiglia di processori Intel è atteso per inizio settembre.

Nel frattempo, AMD sta iniziando la distribuzione dei nuovi Ryzen AI 300, già disponibili su alcuni notebook e ampiamente promossi dalle prime recensioni internazionali. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, gli utenti alla ricerca di un nuovo PC Windows (in particolare un notebook) potranno sfruttare un numero elevato di opzioni di alto livello.