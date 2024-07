TOTALE PUNTI 8.1 Recensione Sonos Ace Sonos, noto per le sue soundbar e sistemi audio multiroom, fa il suo ingresso nel mondo delle cuffie con le Sonos Ace. Queste prime cuffie del brand promettono qualità audio eccellente e design sofisticato, ma a un prezzo che potrebbe scoraggiare alcuni acquirenti. In questa recensione, esamineremo in dettaglio se le Sonos Ace riescono a giustificare il loro costo elevato e come si posizionano rispetto alla concorrenza. Scopriamo insieme se queste cuffie sono davvero all'altezza del nome Sonos.

PRO Qualità di costruzione

Bluetooth 5.4

Qualità audio in conversazione

Qualità audio in ascolto musica con ANC

Batteria di lunga durata CONTRO L'audio senza ANC peggiora drasticamente

Non ha connessione Wi-Fi

Design e specifiche tecniche VOTO: 9 Sonos, noto per le sue soundbar e sistemi audio multiroom, entra nel mercato delle cuffie con il modello Sonos Ace. Queste cuffie wireless presentano un design che richiama elementi delle famose Sony WH-1000XM5 e , combinando eleganza e funzionalità, con una particolare attenzione al colore bianco. L'archetto delle Sonos Ace è progettato per il massimo comfort, grazie alla sua morbidezza e regolabilità, adattandosi facilmente a diverse dimensioni della testa. Con un peso di 312 grammi, le Sonos Ace sono più pesanti rispetto alle Sony WH-1000XM5, che pesano meno di 250 grammi, ma comunque più leggere delle Apple AirPods Max, che raggiungono quasi 385 grammi. La confezione include un cavo per la conversione da USB-C a porta da 3,5 mm, utile per collegare le cuffie al computer. Le Sonos Ace vengono fornite con una custodia dello stesso colore delle cuffie, contenente i cavi necessari per la ricarica e la connessione a dispositivi esterni. La maggior parte degli accessori è realizzata con materiali riciclati. I padiglioni auricolari, rivestiti in pelle vegana, sono comodi e non trattengono le impronte digitali. Il lato destro è identificabile grazie alla scritta del marchio Sonos. A differenza di altri modelli sul mercato, le Sonos Ace non utilizzano comandi touch sui padiglioni. Al contrario, il controllo del volume, l'accensione e il cambio delle modalità di utilizzo avviene tramite pulsanti fisici. Il pulsante più rilevante è la "content key", un interruttore che, oltre a regolare il volume, permette di attivare diverse funzionalità, come il cambio traccia e il trasferimento del suono a una soundbar Sonos collegata allo stesso account. Sebbene funzionale, questo pulsante potrebbe apparire esteticamente un po' "plasticoso". Dal punto di vista tecnico, le Sonos Ace sono dotate di Bluetooth 5.4 e supportano lo standard AptX Lossless, grazie alla presenza di un processore audio Qualcomm. Questo permette di collegare simultaneamente due dispositivi, offrendo una notevole versatilità nell'uso quotidiano. Le Sonos Ace rappresentano un passo significativo per il brand nel settore dell'audio, con l'esordio nel segmento delle cuffie, combinando design curato e funzionalità avanzate, anche se il loro prezzo le pone in una fascia alta del mercato.

Batteria VOTO: 9 La batteria delle Sonos Ace offre prestazioni di alto livello, comparabili a quelle delle cuffie Sony. Con tutte le funzionalità di riduzione del rumore attive e utilizzando il Bluetooth, queste cuffie raggiungono un'autonomia di circa 30 ore. Questo valore è notevolmente superiore rispetto alle 20 ore offerte dalle cuffie Apple e alle 25 ore garantite da Bose. Per quanto riguarda la ricarica, è sufficiente utilizzare il cavo fornito in dotazione. Con un caricatore adeguato, bastano tre minuti di ricarica per ottenere tre ore di riproduzione musicale.

La app e le funzionalità speciali VOTO: 8 Le cuffie Sonos Ace offrono una vasta gamma di funzionalità, accessibili attraverso l'app dedicata. Tra queste, il controllo dell'equalizzazione consente di modificare alti e bassi, sebbene non sia disponibile un equalizzatore parametrico per un controllo più dettagliato. Una caratteristica interessante è il bilanciamento tra destra e sinistra, una funzionalità rara nelle cuffie wireless. Molto utile è anche il rilevamento della posizione della testa, che ottimizza l'audio spaziale. Inoltre, le cuffie rilevano automaticamente quando vengono indossate, interrompendo la riproduzione musicale quando vengono rimosse.

Qualità dell'audio in conversazione VOTO: 7.5 Abbiamo testato le cuffie Sonos Ace durante conversazioni sia in ambienti interni che all'aperto. I risultati migliori si ottengono in spazi aperti. Quando utilizzate per telefonate o videochiamate in ambienti chiusi, spesso si percepisce un effetto di rimbombo significativo. Nonostante questo, i nostri interlocutori hanno sempre segnalato una buona comprensione delle nostre parole, indicando una qualità del suono accettabile. Tuttavia, durante le chiamate, la mancanza di bassi è evidente: i toni medi sono predominanti e la voce manca di profondità, pur rimanendo chiaramente intelligibile.

Qualità audio in ascolto musica VOTO: 7 Valutare la qualità del suono delle cuffie Sonos Ace durante l'ascolto musicale ha richiesto un test approfondito e prolungato. Non appena ho ricevuto le cuffie, le ho indossate e ho avviato la mia playlist di riferimento per valutare la riproduzione delle diverse gamme di frequenza. L'impressione iniziale è stata deludente. Dopo aver letto recensioni entusiaste, ho persino pensato che il dispositivo fosse difettoso, poiché non riuscivo a percepire la qualità musicale tanto lodata da altri critici. Con l'uso prolungato, ho capito che la modalità di ascolto scelta influisce enormemente sull'esperienza sonora. Con la riduzione del rumore attiva, oltre a un'efficace soppressione dei rumori ambientali, la qualità del suono migliora significativamente, avvicinandosi molto a quella dei migliori prodotti sul mercato, come quelli di Sony. Al contrario, disattivando la soppressione del rumore, i bassi perdono profondità e il suono diventa piatto e sbilanciato verso le medie frequenze, risultando sgradevole. In sintesi, per apprezzare appieno la qualità audio delle cuffie Sonos Ace, è fondamentale mantenere attiva la cancellazione del rumore. Solo in questa modalità, le cuffie offrono un'esperienza sonora di alto livello.

La funzionalità di scambio audio con le soundbar VOTO: 8 Le cuffie Sonos Ace, pur non supportando la connessione wireless integrata con i sistemi domestici Sonos, offrono la funzionalità TV Swap come soluzione innovativa. Questa caratteristica permette di trasferire l'audio dalle cuffie alla soundbar e viceversa con un semplice tocco di un pulsante. Durante i test, è emerso che, sebbene TV Swap funzioni generalmente in modo corretto e sia intuitivo da usare, si possono riscontrare occasionali ritardi nel passaggio dell'audio. Tuttavia, questa funzionalità risulta essere un’aggiunta utile per chi desidera integrare le cuffie Sonos Ace con altri dispositivi Sonos. È importante notare che TV Swap non è compatibile con tutti i prodotti Sonos al momento. Durante la nostra prova, la funzionalità ha funzionato con la Soundbar Arc, ma l'estensione della compatibilità ad altri modelli è ancora in attesa. Sonos prevede di ampliare questa funzionalità ai dispositivi più recenti in futuro. Inoltre, Sonos ha annunciato che introdurrà una nuova funzione denominata "True Cinema", progettata per calibrare l’acustica delle cuffie in base all’ambiente in cui vengono utilizzate. Questa funzione sarà disponibile tramite un aggiornamento software previsto per il futuro, promettendo di migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso delle Sonos Ace.