Sony Bravia XR-55X90L, con l'offerta Amazon è un'occasione

Fonte foto: Sony

Tra i dispositivi più apprezzati dai consumatori, troviamo sicuramente le smart TV a marchio Sony, prodotti di grande qualità, caratterizzati da un buon comparto tecnico e da un design semplice ed elegante, che si adatta alla perfezione a qualsiasi contesto abitativo.

Uno dei modelli più interessanti del colosso giapponese è il Sony Bravia XR-55X90L, un dispositivo di fascia medio-alta che proprio in queste ore è disponibile su Amazon a un prezzo davvero irripetibile che, addirittura scende sotto i 1.300 euro. E con un’offerta del genere, passare oltre è davvero complicato.

Sony Bravia XR-55X90L – Schermo da 55 pollici – Android TV

Smart TV Sony Bravia XR-55X90L: scheda tecnica

La Smart TV Sony Bravia XR-55X90L ha uno schermo LCD da 55 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 100/120 Hz. Questo televisore è compatibile anche con i formati d’immagine HDR10, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il pannello ha una retroilluminazione FALD (Full LED Array Local Dimming), con le zone di local dimming che sono gestite della funzione XR Contrast Booster, garantendo una migliore qualità dei neri e un contrasto molto elevato.

Il processore è un Cognitive Processor XR che ha il compito di elaborare i complessi algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Sony, per migliorare la qualità del video e dell’audio.

Il sistema operativo è Android TV che garantisce l’accesso allo store del colosso di Mountain View dove l’utente potrà scaricare moltissime app, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming, come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

I possessori di questa smart TV potranno accedere anche ai contenuti di Sony Pictures Core (ex Bravia Core), il servizio di streaming dell’azienda giapponese dove guarda film prodotti da Sony Pictures, ottimizzati proprio per le TV di Sony.

Per chi preferisce un sistema di visione più "classico", c’è anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le opzioni di connettività ci sono, quattro ingressi HDMI, due porte USB, un ingresso ottico e una porta LAN. Le connessioni senza fili, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Questo modello è compatibile anche con la Bravia Cam, che dovrà essere acquistata a parte.

Sul fronte dell’audio, questa smart TV ha diversi attuatori integrati nello schermo che, grazie alla tecnologia Acoustic Multi Audio trasformano il display in una specie di grande speaker, compatibile con Dolby Atmos e DTS:X. Inoltre con la funzione Acoustic Center Sync è possibile sincronizzare il televisore con le soundbar Sony e migliorare ulteriormente la resa sonora.

Infine, trova posto su questo apparecchio anche la la modalità Game da utilizzare con le console di nuova generazione, nello specifico con PlayStation 5, permettendo all’utente di accedere a delle funzionalità specifiche per il gaming, come l’Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, che regola in automatico le impostazioni del televisore, adattandole ai contenuti in riproduzione.

Smart TV Sony Bravia XR-55X90L: l’offerta su Amazon

La Smart TV Sony Bravia XR-55X90L è un ottimo prodotto, che porta nelle mani degli utenti buona parte delle migliori tecnologie prodotte da Sony, unite alle grandi potenzialità di Android TV.

Il prezzo di listino è di 1.699 euro ma, grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo televisore a 1.299 euro (-24%, -400 euro) uno sconto da non sottovalutare che permette di acquistare un prodotto di qualità a un prezzo davvero interessante.

