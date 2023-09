Sony A95L: la Smart TV QD-OLED è finalmente disponibile

Fonte foto: Sony

Non è ancora acquistabile, ma è già prenotabile la nuova Smart TV top di gamma di Sony con tecnologia QD-OLED: si tratta della Sony A95L, che rimpiazza superandola in scioltezza per caratteristiche tecniche l’attuale A95K. Un modello, quello già in vendita, che è il sogno di tantissimi amatori.

Sony A95L promette addirittura il 200% di luminosità in più rispetto a Sony A95K e questa promessa, per chi sa cosa vuol dire OLED, è un messaggio forte e chiaro: la tecnologia a LED organici raccoglie la sfida lanciata da quella Mini LED e non ha affatto intenzione di cedere lo scettro del mercato delle TV top di gamma.

Sony A95L: caratteristiche tecniche

La nuova Smart TV Sony A95L (nome commerciale: Sony Bravia XR A95L), è prodotta in tre diagonali: 55, 65 e 77 pollici. Il fulcro del nuovo modello è il pannello OLED 4K a 120 Hz con tecnologia XR Triluminos Max, uno strato Quantum Dot che ha il compito di aumentare la luminosità dei pixel.

Il vero, unico, difetto dei televisori OLED, infatti, è proprio la luminosità inferiore rispetto a quelli LED: al buio si vedono in modo eccellente, alla luce un bel po’ meno. Sony, però, afferma di aver risolto il problema.

Per il resto, siamo di fronte ad una Smart TV top di gamma moderna e senza compromessi, certificata IMAX Enhanced, Dolby Vision e Netflix Adaptive Calibrated Mode.

Il Cognitive Processor XR elabora in modo massiccio gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare il più possibile la qualità del video e dell’audio, aumentare il contrasto e riprodurre colori ricchi, ma realistici. Il focus, infatti, è imitare il funzionamento dell’occhio umano.

Il refresh rate a 120 Hz, le porte HDMI 2.1, le tecnologie VRR, ALLM, Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode invece, faranno felici i gamer dotati di console Sony PlayStation 5.

L’audio viene suonato da attuatori immersi nello schermo, in pratica tutto il display diventa un grande speaker compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X, ma con la tecnologia Acoustic Center Sync è anche possibile sincronizzare il Sony Bravia XR A95L con le più recenti soundbar di Sony, per avere un impianto audio ancor più performante.

Non manca nemmeno la videocamera Bravia Cam, per le videochiamate, che viene usata anche come sensore di presenza e luminosità per regolare in modo automatico alcuni parametri di riproduzione.

Il sistema operativo, infine, è Android TV con interfaccia Google TV e, di conseguenza, sono disponibili centinaia di app di ogni tipo, oltre alle scontate app per lo streaming. A proposito di streaming: su questa TV è disponibile il servizio Bravia Core, una piattaforma di streaming di contenuti ottimizzati per le TV di Sony, alcuni dei quali anche in formato IMAX.

Sony A95L: prezzi e disponibilità

La nuova Smart TV Sony A95L sarà in vendita “a partire da inizio settembre“, ma ancora non c’è: l’Italia, però, è uno dei mercati in cui è possibile registrarsi sul sito dell’azienda giapponese per ricevere un messaggio quando la TV sarà effettivamente acquistabile.

Sony non ha rivelato il prezzo di questo modello, ma è logico pensare che sarà superiore a quello della generazione precedente (Sony A95K) che, al lancio, costava 2.999 euro in versione da 55 pollici e 3.999 euro in versione da 65 pollici.