Nel corso degli anni, le soundbar sono diventate tra le soluzioni più popolari per ricreare l’effetto cinema tra le mura domestiche. Questi dispositivi propongono infatti una qualità audio decisamente superiore rispetto agli altoparlanti integrati nelle TV e sono disponibili a prezzi spesso accessibili, adatti a tutte le tasche.

Nell’attuale panorama delle soundbar, uno dei dispositivi più interessanti sul mercato è la Sony HT-S400, che offre specifiche abbastanza notevoli, senza comunque dover spendere una fortuna. Grazie all’offerta Amazon, questo dispositivo può essere acquistato a meno di 200 euro.

Sony HT-S400 – Soundbar per TV a 2.1 canali da 330W

Sony HT-S400: caratteristiche tecniche

La Sony HT-S400 è una soundbar a 2.1 canali da 330 W con subwoofer wireless decisamente potente, che riproduce un audio surround proprio come al cinema. Inoltre, grazie ai bassi profondi e i dialoghi nitidi, guardare un film, una serie TV o ascoltare la propria musica preferita sarà sempre un’esperienza molto gratificante.

Tale effetto è dato dalla combinazione della tecnologia Dolby Digital di alta qualità con la S-Force PRO Front Surround di Sony. Si tratta di un audio surround virtuale proveniente da entrambi i lati della soundbar, capace di riprodurre un suono ricco e avvolgente.

Gli speaker di Sony HT-S400 sono connessi tra loro per offrire un suono di ampio raggio. Inoltre, la cornice notch separata sull’unità speaker e la tecnologia X-Balanced Speaker Unit permettono di ottimizzare la nitidezza dei dialoghi, per non perdersi mai una parola. In primis, la cornice separata migliora la simmetria dell’ampiezza verticale, che permette di riprodurre una qualità audio limpida.

Inoltre, gli speaker anteriori hanno una particolare forma rettangolare che ottimizza l’area del diaframma, riducendo anche l’escursione del driver. Ciò limita le distorsioni, non altera la pressione sonora e migliora la nitidezza del suono. Infine, il potente subwoofer wireless con unità speaker da 160 mm offre sempre bassi profondi.

La soundbar Sony HT-S400 è dotata di un telecomando ergonomico ed intuitivo, con pulsanti dedicati per la regolazione del volume dell’audio. Inoltre, è presente anche un piccolo display OLED, che mostra tutte le informazioni necessarie. Il dispositivo può anche essere connesso velocemente alla propria TV in modalità wireless, con un’ampia compatibilità per quanto riguarda le TV Sony Bravia. In alternativa, è sempre possibile collegare i due device tramite la pratica uscita HDMI ARC, e configurarla in pochi istanti.

Per quanto riguarda le funzionalità, Sony HT-S400 offre diverse impostazioni utili, per adattare l’audio al tipo di contenuto. Ad esempio, la Modalità notturna permette un ascolto ottimale la sera tardi, la Modalità voce permette dialoghi più nitidi, mentre Sound Field trasforma l’audio stereo in un’esperienza audio surround.

Sony HT-S400: l’offerta Amazon

Sony HT-S400 ha un design elegante, si adatta perfettamente ad ogni stanza della casa ed è compatibile anche con laptop, smartphone o tablet. La strepitosa offerta Amazon permette di acquistare questo dispositivo a soli 186,99 euro, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo attuale di 269,99 euro (con un risparmio effettivo di 83 euro). Che si tratti di serate cinema o di ascoltare la propria musica preferita, la soundbar Sony HT-S400 può fare davvero la differenza.

