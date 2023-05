Sony speaker SRS-XV800, lo speaker per feste estive e karaoke

Sony ha presentato il nuovo speaker SRS-XV800 progettato per le feste, il karaoke ma anche per migliorare l’audio delle moderne Smart TV, come se fosse una soundbar. Si tratta, in buona sostanza, di un "party speaker" a batteria, cioè una cassa che può essere trasportata in modo abbastanza agevole, grazie ad un peso non eccessivo, e che pur occupando poco spazio riesce a farsi sentire bene a 360 gradi, anche a diversi metri di distanza.

Di dispositivi del genere ce ne sono davvero molti sul mercato e con un range di prezzo veramente ampio. Quello di Sony, chiaramente, aspira alla fascia alta visto non solo il brand ma anche la sofisticata scheda tecnica, in particolare i 5 tweeter e 2 woofer.

Sony SRS-XV800: caratteristiche tecniche

A distinguere lo speaker Sony SRS-XV800, è la tecnologia "Omnidirectional Party Sound" che diffonde i suoni in ogni angolo di un ambiente. Questa tecnologia si basa su cinque tweeter che emettono le tonalità alte, posizionati sia sul lato anteriore che su quello posteriore, e su due X-Balanced Speaker per i bassi, di forma quadrata con una dimensione di 17 centimetri per lato, posizionati uno davanti e uno dietro.

Sony SRS-XV800 misura circa 72 centimetri di altezza, 37 di lunghezza e 31 di spessore e pesa 18,5 Kg. Può essere trasportato grazie alla maniglia superiore e alle ruote integrate nella parte inferiore. Sotto la maniglia c’è un’area che si illumina e cambia colore a ritmo di musica.

La connessione con lo smartphone o altri dispositivi avviene via Bluetooth 5.2, tramite le porte mini jack stereo, o l’entrata digitale ottica. Ci sono poi due ingressi per microfono e chitarra, il karaoke. Quando collegato alla Smart TV è possibile attivare la funzione TV Sound Booster che equalizza il suono riprodotto dal Sony SRS-XV800 in base alla tipologia di contenuto visualizzato.

La batteria integrata, secondo le specifiche del produttore, assicura fino a 25 ore di ascolto e grazie alla ricarica rapida in 10 minuti si ottengono altre 3 ore di autonomia di riproduzione.

Lo speaker SRS-XV800 può essere gestito tramite le app Sony Music Center e Fiestable (altra app di Sony). Da Sony Music Center si selezionano le playlist e si impostano luci e modalità audio. Da Fiestable oltre alle playlist di brani musicali si possono impostare le funzioni karaoke come "Voice Changer" o "Echo" o aggiungere effetti sonori.

Sony SRS-XV800: disponibilità e prezzo

Lo speaker Sony SRS-XV800 sarà disponibile nei prossimi giorni: anche se l’azienda nipponica non ha ancora indicato una data precisa, è stato annunciato l’inizio delle vendite entro questo mese di maggio. Il prodotto è già stato inserito nel sito italiano di Sony, ma non c’è ancora un prezzo ufficiale.