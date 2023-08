Speaker Bluetooth, non perdere l’affare: ecco il prezzo incredibile

Fonte foto: Sony

Avere uno speaker Bluetooth dalle dimensioni ridotte, dall’ottima qualità del suono e facile da utilizzare è diventato sempre più semplice, grazie ai tanti modelli che troviamo sul mercato. Gli altoparlanti wireless rivelano tutta la loro utilità soprattutto d’estate, quando organizziamo feste con gli amici in piscina o in riva al mare. Avere uno speaker Bluetooth con il quale riprodurre la musica dallo smartphone o dal tablet anima la festa e la rende indimenticabile.

Tra i tanti speaker disponibili sul mercato, oggi troviamo il Sony SRS-XE300 in offerta con un prezzo eccezionale. Il merito è dell’offerta Amazon che ce lo fa pagare praticamente la metà grazie allo sconto del 48%. Si tratta di uno speaker top di gamma e con caratteristiche interessanti. Un esempio? Offre un ampio campo sonoro, che avvolge tutto l’ambiente in cui è collocato; è impermeabile e antiurto, quindi è ideale per gli utenti più distratti; la batteria dura ben 24 ore e offre una ricarica rapida. Con un’offerta di questo tipo, l’unica cosa da fare è acquistarlo.

Speaker Sony SRS-XE300

Speaker Sony SRS-XE300: le caratteristiche tecniche

Questa cassa wireless ha delle dimensioni molto ridotte, oltre a essere molto leggero, pesando solo 1.3 kg. Lo puoi utilizzare in qualsiasi stanza di casa o fuori in giardino, senza nessun problema. Inoltre, ha la certificazione IP67, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. La batteria garantisce un’autonomia di 24 ore e con la funzione ricarica rapida hai il massimo dell’autonomia in poco tempo.

Veniamo alla qualità dell’audio: grazie all’esclusivo diffusore di Sony a forma lineare, il suono viene distribuito in modo uniforme, raggiungendo un campo sonoro più ampio e più profondo. Molto interessante ed esclusiva la funzione Party Connect, che consente di collegare fino a 100 speaker Bluetooth Sony compatibili per godere dell’audio sincronizzato, utilissimo per feste o eventi all’aperto. Altra funzione interessante è la Echo Cancelling, mediante la quale due persone possono parlare in chiamata contemporaneamente senza problemi di audio. Mentre la funzione Multipoint Connection permette di connettere due dispositivi contemporaneamente.

A quanti invece sono attenti all’ecosostenibilità dei prodotti, farà senz’altro piacere sapere che questo speaker Bluetooth Sony SRS-XE300 è creato con componenti fatti di plastica riciclata al 100%. Mentre l’imballaggio è costituito solo del 5% di materiale plastico.

Speaker Bluetooth Sony SRS-XE300: prezzo e offerta Amazon

Minimo storico e prezzo crollato per lo speaker Bluetooth Sony SRS-XE300. Oggi lo troviamo su Amazon praticamente a metà prezzo: anziché 199.00 euro, viene lanciato in promozione a 103.99 euro. Quindi ribassato del 48%. Tuttavia, trattandosi di un’offerta, è a tempo limitato e occorre affrettarsi. Avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante il check-out. La spedizione e la consegna avvengono in tempi rapidissimi.

Speaker Sony SRS-XE300