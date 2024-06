Fonte foto: Foto: Sony

L’estate è la stagione perfetta per fare festa all’aria aperta con gli amici, soprattutto in spiaggia o in piscina. Per rendere magici i momenti da passare in compagnia, non può di certo mancare della buona musica. In questo caso, la soluzione migliore è quella di affidarsi ad uno speaker Bluetooth portatile, compatto ma potente, in grado di sostituire una cassa di grandi dimensioni.

Uno dei prodotti più validi sul mercato è il Sony SRS-XG300. Si tratta di uno speaker dalle dimensioni ridotte, ma con caratteristiche davvero impressionanti, così come il prezzo. Infatti, grazie alle offerte su Amazon, questo speaker può essere acquistato a meno di 200 euro.

Sony SRS-XG300 – Speaker portatile Bluetooth, resistente all’acqua no-description LIVE LIFE LOUD con l'SRS-XG300! Questo speaker Sony offre un suono potente e di alta qualità con bassi profondi e audio nitido, grazie agli speaker X-Balanced, ai tweeter e ai radiatori passivi.

Porta un suono potente ovunque, dalla piscina al parco! L'SRS-XG300 è uno speaker portatile con una pratica maniglia retraibile e resistente. È impermeabile e resistente alla polvere.

Aggiungi un po' di atmosfera con l'illuminazione multicolore sui radiatori passivi che cambia a ritmo di musica. L'illuminazione è personalizzabile tramite Sony | App Music Center.

Rendi la tua festa ancora più coinvolgente con Party Connect tramite Bluetooth. Collega fino a 100 speaker Bluetooth Sony compatibili per goderti il ​​suono e l'illuminazione sincronizzati.

Usa lo speaker wireless SRS-XG300 per le chiamate con i tuoi amici o colleghi senza problemi. Con Echo Cancelling, due persone possono parlare contemporaneamente senza interrompersi.

Sony SRS-XG300: scheda tecnica

Come accennato, il Sony SRS-XG300 è un ottimo speaker Bluetooth portatile, che offre audio potente e di alta qualità. Infatti, gli speaker X-Balanced, i radiatori passivi e i tweeter garantiranno sempre audio nitido e bassi profondi. Grazie alla sua comoda maniglia può essere trasportato ovunque, senza alcuna difficoltà.

Inoltre, la protezione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, quindi è adatto per un party in spiaggia, in piscina, in giardino o addirittura in montagna. Se hai in programma una festa serale, Sony SRS-XG300 ti aiuta a creare la giusta atmosfera grazie all’illuminazione multicolore sui radiatori passivi, che cambierà seguendo il ritmo della musica. Puoi anche personalizzare il colore delle luci utilizzando l’App Music Center di Sony.

Un’altra caratteristica interessante di questo speaker è l’opzione Party Connect. SRS-XG300 può infatti essere connesso ad altri speaker Bluetooth Sony compatibili (fino ad un massimo di 100), sincronizzando sia l’audio sia l’illuminazione. Si tratta della soluzione perfetta le grandi feste.

Questo speaker è anche ottimo per le chiamate o videochiamate con colleghi e amici, grazie alla sua funzionalità Echo Cancelling, che rimuove l’eco, garantendo sempre un’ottima qualità audio. Sony SRS-XG300 ha una durata massima di 25 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida, che permette di ottenere 70 minuti di riproduzione extra con soli 10 minuti di ricarica.

Il dispositivo è dotato di porta USB di tipo C. Inoltre, grazie alla porta USB di tipo A integrata, puoi anche sfruttare questo speaker come powerbank e ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi. Ultima caratteristica degna di nota di questo speaker è poi la funzionalità Fast Pair, che permette di associare qualsiasi dispositivo Android tramite Bluetooth in un solo tocco.

Sony SRS-XG300: l’offerta su Amazon

Potente, dal design elegante e compatto (le dimensioni sono 318 x 138 x 136 mm), Sony SRS-XG300 è uno speaker Bluetooth da non lasciarsi scappare. Solitamente, questo dispositivo ha un prezzo base di 299 euro. Tuttavia, attualmente si può trovare in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile, ovvero a 185,99 euro, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originario. Sony SRS-XG300 è disponibile in versione nera oppure grigio chiaro. Quest’ultima può essere trovata in offerta al prezzo di 189,00 euro, ovvero con il 37% di sconto rispetto al prezzo di listino.

