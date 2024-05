Sony WF-C500, ottime cuffie a un prezzo piccolissimo

Fonte foto: Amazon

Il settore degli auricolari wireless è tra i più affollati dell’elettronica di consumo e vari produttori portano sul mercato decine di dispositivi pensati per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Il segmento dei dispositivi low-cost, poi, pullula di offerte che, nonostante qualche ovvia rinuncia, possono nascondere delle sorprese interessanti.

È il caso dei Sony WF-C500, un paio di auricolari entry level che puntano tutto sulla semplicità e su una grande autonomia, ottimi dunque per l’utente che non ha particolari esigenze in termini di funzioni ma cerca un sistema audio immediato per la vita di tutti i giorni.

Con le offerte Amazon il prezzo è davvero irripetibile, scendendo addirittura sotto i 50 euro e uno sconto così non è assolutamente da sottovalutare.

Sony WF-C500: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-C500 sono auricolari in-ear, hanno driver da 5,8 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz.

Grazie alla tecnologia proprietaria Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) questo dispositivo è in grado di migliorare i contenuti in riproduzione, così da ripristinare una qualità il più vicino possibile a quella del formato originale.

Le cuffie sono anche compatibili con l’audio spaziale (chiamato da Sony 360 Reality Audio) che ha il compito di simulare il posizionamento dello spazio sonoro dei singoli suoni, per una resa sonora più reale, che avvolge completamente l’utente.

Utilizzando il Bluetooth 5.0 (compatibile con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair) è possibile accoppiare le cuffie al proprio smartphone e scaricare l’app Headphones Connect che permette di gestire l’equalizzazione utilizzando i preset già caricati o personalizzandoli in base al proprio gusto personale.

L’autonomia stimata dall’azienda produttrice è circa 10 ore di riproduzione musicale, con la possibilità di salire a 20 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. In più, caricando le cuffie per soli 10 minuti è possibile ottenere 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Infine, le cuffie sono certificate IPX4, dato che attesta la resistenza dei Sony WF-C500 agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Sony WF-C500: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C500 sono cuffiette entry-level, il prodotto ideale per chi passa molte ore fuori casa e cerca un dispositivo di qualità, con una buona resa sonora e una grande autonomia. Parliamo di un device davvero alla portata di tutti, che punta tutto su praticità e semplicità, al netto di qualche rinuncia come la Cancellazione attiva del rumore, diventata praticamente uno standard,

Il prezzo di listino è di 99,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon si scende fino a 49 euro (-51%, -50,99 euro), uno sconto davvero notevole che potrebbe fare la gioia di molti utenti.

