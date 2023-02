Sony Xperia 1 V sarà un top di gamma con tantissima memoria

I Sony Xperia sono smartphone progettati per gli utenti più esigenti che hanno bisogno di avere in tasca o in borsa, un telefono con un comparto fotografico di altissimo livello. D’altronde non è una novità che i sensori fotografici Sony siano presenti sulla maggior parte dei telefoni di ultima generazione e tra i top di gamma più famosi come gli Apple iPhone o i Google Pixel. Per questo c’è grande attesa per il prossimo top di gamma di Sony, cioè il Sony Xperia 1 IV, un telefono che stupirà per la qualità delle foto, certamente, ma forse anche per le prestazioni.

Sony Xperia 1 V: come sarebbe

Il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 V che potrebbe essere annunciato durante il Mobile World Congress di Barcellona, per poi arrivare nei mesi estivi, avrebbe una configurazione più spinta e scattante rispetto al precedente Sony Xperia 1 IV (in foto), tant’è che si vocifera possa avere 16 GB di RAM.

Le tracce del nuovo Sony Xperia 1 V sono contenute nel database della piattaforma di test online Geekbench, con il nome in codice XQ-DQ72. Dal punteggio, molto elevato, si evince che avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Con questo chip e con tanta memoria, siamo di fronte ad una tipica configurazione da top di gamma 2023.

Anche il precedente Xperia 1 IV aveva un chip da top, cioè lo Snapdragon 8 Gen 1, ma la RAM si fermava a 12 MP. Ancora oggi 16 GB sono una quantità di memoria tipica dei telefoni da gaming e nemmeno il recentissimo Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile con 16 GB (si ferma a 12 GB).

Riguardo il display di Xperia 1 V, invece, non abbiamo notizie ufficiali ma solo molte voci non confermate, che sostengono che debba essere il medesimo della serie precedente. E sarebbe anche una buona notizia visto che il IV aveva un OLED da 6,5 pollici ad altissima risoluzione (1.644×3.840 px) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotografico, invece, dovrebbe avere un configurazione diversa rispetto al Sony Xperia 1 IV che sul retro ha tre sensori ciascuno da 12 MP: sul nuovo modello troveremo un sensore principale da 48 MP e da due sensori da 12 MP e non è da escludere che si tratti degli stessi sensori Sony usati da Apple su iPhone 14 Pro e Pro Max.

In linea di continuità con le serie precedenti, il design resterebbe tradizionale e dunque con le fotocamere posteriori "a semaforo" cioè collocate in un isola verticale. Infine, anche la batteria resterà di 5.000 mAh come su Xperia 1 IV e con la medesima ricarica a 30W.

Sony Xperia 1 V: prezzi e disponibilità

L’annuncio del nuovo Sony Xperia 1 V dovrebbe avvenire tra pochi giorni dal palco del MWC di Barcellona mentre la distribuzione inizierebbe dall’estate. Riguardo i prezzi, invece, non c’è da sperare in un telefono alla portata di tutti: il Sony Xperia 1 IV è uscito l’anno scorso a 1.399 euro e non è sceso di un centesimo da allora, il Sony Xperia 1 V potrebbe costare persino di più.