Bose Solo 5 TV: la soundbar all-in-one è in offerta su Amazon

I tanti appassionati di cinema durante le festività del Natale vivono una delle loro stagioni migliori: i film a tema sono moltissimi e da vedere in compagnia di amici o familiari. Ma spesso l’audio non rende giustizia alle immagini: se c’è un difetto nelle smart TV, anche quelle di ultima generazione, è che spesso la qualità del suono è insufficiente.

La soluzione è l’aggiunta di un impianto audio esterno, dotato di altoparlanti ben migliori di quelli che si possono integrare in una sottilissima Smart TV. La scelta più comoda e semplice da usare è senza dubbio una soundbar e, infatti, sul mercato ce ne sono decine. Se la semplicità di utilizzo è quello che stiamo cercando, però, la soundbar Bose Solo 5 TV è quella da prendere in considerazione prima delle altre. Costa parecchio, ma è in offerta su Amazon.

Bose Solo 5 TV – Soundbar all-in-one

Bose Solo 5 TV: caratteristiche tecniche

Bose Solo 5 TV è una soundbar "all in one", cioè tutto in uno, e per questo ha dimensioni molto ridotte: è lunga 52 centimetri, alta 7 e profonda 8,6 centimetri e dunque può essere collocata sotto la TV, o anche a parete, occupando pochissimo spazio.

E’ uno dispositivi di questo genere più semplici da utilizzare e l’installazione richiede solo pochi minuti: basta effettuare la connessione alla TV tramite Bluetooth, mentre tramite connessione ottica o coassiale (Aux) è possibile connettere anche altri dispositivi.

Il telecomando in dotazione riesce a gestire senza problemi anche la TV ed eventuali dispositivi come una Fire TV ad essa connessa, semplificando ulteriormente l’utilizzo della soundbar.

La compatibilità con il Dolby Audio assicura un’ottima qualità del suono. Con la modalità dialogo attivata, in particolare, finalmente si riesce a sentire bene il parlato anche in caso di scene molto concitate, con esplosioni, rumore del traffico o altri suoni di scena che coprono il suono della voce degli attori.

Bose Solo 5 TV: l’offerta Amazon

La soundbar all-in-one Bose Solo 5 TV ha un prezzo di listino di 279,95 euro, piuttosto elevato per una soundbar di base (ma la qualità c’è tutta). In ogni caso, ci pensa Amazon a rendere il prodotto più conveniente grazie all’offerta che porta il prezzo a 244,80 euro (-13%, -35,15 euro).

Bose Solo 5 TV – Soundbar all-in-one