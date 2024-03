Panasonic, questa soundbar costa pochissimo: sconto mai visto prima

La soundbar Panasonic è in offerta con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Se stavate cercando una soundbar per migliorare l’audio del vostro televisore, questo è il modello che fa per voi. Da oggi su Amazon trovi la soundbar Panasonic HTB250 a un prezzo mai visto prima. Si tratta di un accessorio fondamentale per il tuo televisore, che migliora la qualità dell’audio senza occupare troppo spazio. Tra le caratteristiche speciali trovi proprio la compattezza: la puoi posizionare sul mobile ed è anche bella da vedere. Grazie al suono chiaro e potente, riprodotto dagli speaker e dal subwoofer, l’audio di quanto si sta guardando (dagli eventi sportivi alle serie TV passando per i film fino ai concerti) acquisisce ulteriore realismo e potenza.

Bene, la soundbar Panasonic HTB250 oggi è in promo speciale con il 37% di sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione speciale e a caso le scorte stanno per terminare. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito prima che la promo termini. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’offerta perfetta per cominciare al meglio la settimana.

Soundbar Panasonic HTB250: prezzo, offerte e sconti Amazon

L’offerta disponibile su Amazon, e attiva ancora per poche ore, ti permette di pagare la soundbar Panasonic solo 113,89 euro, grazie allo sconto del 37%, risparmiando decine di euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 22,78 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La soundbar è già disponibile per essere spedita e la consegna avviene in tempi record. Hai tutto il tempo per testarla: per il reso gratuito hai ben 30 giorni da quando l’hai acquistata.

Caratteristiche tecniche soundbar Panasonic HTB250

La soundbar Panasonic HTB250 è compatta e potente. Si inserisce sotto il televisore in modo discreto ed elegante, eppure l’audio si fa sentire. Il comodo telecomando consente di gestirlo a distanza, quindi non dovrai alzarti dal divano. È dotata di 2 altoparlanti Full Range che ti avvolgerà con un suono chiaro e potente, pur preservando il realismo del suono. La funzione H.BASS potenzia anche la gamma a bassa frequenza, offrendo bassi incredibili. Potrai scegliere il suono più adatto a ciò che stai guardando e all’ambiente nel quale hai inserito la soundbar.

Il subwoofer wireless può essere installato in verticale o in orizzontale. Inoltre, il sistema bass reflex potenzia i suoni a bassa frequenza, aumentando la sensazione di realismo dei film o della musica che ascolti. Compatibile con qualsiasi televisore e si collega molto facilmente

