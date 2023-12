Samsung, questa soundbar costa meno della metà: sconto vertigonoso

Fonte foto: Samsung

Ci sono alcuni dispositivi e accessori che solitamente si acquistano sempre in momenti particolari dell’anno, quando ci sono delle ottime offerte che permettono di risparmiare centinaia di euro. In questa categoria rientra sicuramente la soundbar, accessorio diventato fondamentale per gli smart TV negli ultimi anni. La qualità audio dei televisori è abbastanza deficitaria e per chi vuole un suono da "cinema", l’unica soluzione è dotarsi di una buona soundbar. E sul mercato oramai ce ne sono a centinaia, ognuna con caratteristiche diverse e soprattutto con un prezzo differente.

Nella categoria delle soundbar top di gamma rientra sicuramente la Samsung HW-Q700C, un modello con caratteristiche premium e con tecnologie all’avanguardia che ti permettono di ascoltare qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Una soundbar che oggi trovi anche in offerta con uno sconto speciale su Amazon che ti permette di pagarla meno della metà. Il merito è dello sconto del 53% che ti fa risparmiare quasi 400€ e fa scendere il prezzo al minimo storico. Un ottimo accessorio per il tuo smart TV e che puoi acquistare in vista del Natale, grazie alla possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Soundbar Samsung HW-Q700C: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo in calo e super offerta per la soundbar Samsung HW-Q700C. Oggi la trovi su Amazon a un prezzo di 329€ con uno sconto del 53%. Si tratta del punto più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce, inferiore anche a quello del Black Friday. Il risparmio è esagerato e sfiora i 400€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando la finanziaria Cofidis che attivi in fase di check-out. La soundbar è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Puoi anche decidere di acquistarla per Natale: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Samsung HW-Q700C: le caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di un audio immersivo, questa è la soundbar che fa per te. La qualità della Samsung HW-Q700C è davvero impareggiabile e con l’offerta di oggi, il rapporto qualità prezzo è veramente elevatissimo.

Partiamo dalle informazioni principali. La soundbar si compone di un corpo centrale con ben 9 speaker che sprigionano un audio che avvolge tutta la stanza e da un subwoofer wireless per bassi potenti e profondi. L’audio è a 3.1.2 canali con 1 subwoofer e 2 altoparlanti firing-up per creare un effetto acustico dinamico. C’è anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per effetti tridimensionali unici. La tecnologia Q-Symphony, invece, abbina il suono proveniente dal TV con quello degli altoparlanti frontali, laterali e up-firing per creare un’immersione completa. Inoltre, è anche in grado di calibrare il suono in base alla disposizione dei mobili e alla grandezza della stanza.

Oltre che riprodurre i suoni del televisore, la soundbar Samsung può essere utilizzata anche per ascoltare musica alla massima qualità. È compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant e la puoi controllare con un semplice comando vocale. Supporta qualsiasi smart TV, senza nessuna distinzione per i vari brand. Per collegarla allo smart TV puoi utilizzare la connessione Bluetooth, oppure utilizzare la porta HDMI eARC.

