3 soundbar scontate per ascoltare Sanremo alla grande

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: RAI

Mancano pochi giorni all’inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, il quinto dell’era Amadeus, che terrà incollati allo schermo milioni di persone in tutto il mondo.

E quando si parla di musica i veri appassionati non possono di certo rinunciare ad ascoltare i brani in gara al meglio, dato anche che quest’anno la Rai trasmetterà tutta la manifestazione in 4K e con l’audio in Dolby Digital 5.1. (ma solo sul relativo canale Tivusat e con una buona Smart TV 4K).

Perciò non resta che acquistare una soundbar che per tutta la durata della manifestazione (e anche oltre il Festival) andrà a migliorare notevolmente la resa sonora della propria smart TV casalinga, con la promessa di un audio impeccabile a prescindere dalla qualità dei brani in gara.

Bose Smart Ultra: scheda tecnica e prezzo

Bose Smart Ultra è una soundbar all-in-one compatta di fascia alta che si adatta a qualsiasi contesto, per garantire un comparto audio di qualità anche con poco spazio a disposizione.

Tra le particolarità di questo dispositivo la compatibilità con il Dolby Atmos, con la possibilità di sfruttare i due driver up-firing a bordo con tecnologia PhaseGuide per virtualizzare la posizione degli altoparlanti nella stanza, ricreando un suono tridimensionale.

Quando un contenuto non è compatibile con il Dolby Atmos, la soundbar può utilizzare la tecnologia TrueSpace per miscelare l’audio e, utilizzando sempre i driver up-firing, simulare un effetto tridimensionale.

Per godere pienamente dei brani in gara a Sanremo, si può utilizzare anche la funzione QuietPort che ha il compito di migliorare la riproduzione dei bassi, eliminando qualsiasi distorsione.

È anche possibile adattare la Bose Smart Ultra al proprio ambiente domestico utilizzando alla calibrazione Adaptiq che analizza l’acustica della stanza (tramite il microfono integrato) e regola in automatico le migliori impostazioni audio.

Infine con l’app Bose SimpleSync si può collegare la soundbar con altri altoparlanti Bose per migliorare ulteriormente la resa sonora.

Per le prossime ore, grazie ad Amazon il prezzo di listino di questo dispositivo scende da 999,95 euro a 899,99 euro (-10%, -99,96 euro).

Bose Smart Ultra – Soundbar all-in-one – Tecnologia TrueSpace e funzione QuietPort W

Samsung HW-S811B: scheda tecnica e prezzo

La Samsung HW-S811B è una soundbar con configurazione 3.1.2 con 10 altoparlanti integrati e un subwoofer esterno per una potenza massima di 330 W.

Il dispositivo è compatibile con Dolby Atmos e DTS Virtual:X che garantiscono un effetto surround senza il bisogno di ulteriori altoparlanti nella stanza.

Trova posto su questa soundbar anche la funzionalità Q-Symphony che consente di sincronizzare l’audio del device con quello del televisore a cui è collegato per ottimizzare l’audio dei contenuti riprodotti.

Presente anche la tecnologia Adaptive Sound, che regola in automatico le impostazioni dell’audio in riproduzione in base alla scena riprodotta.

Il prezzo di listino è di 534,99 euro ma per le prossime ore si può portare a casa questa soundbar a 472,33 euro (-12%, -62,66 euro), giusto in tempo per l’inizio del Festival.

Samsung HW-S811B – Soundbar 3.1.2 – Potenza totale 330 W

Yamaha YAS-109: scheda tecnica e prezzo

La Yamaha YAS-109 è una soundbar all-in-one con configurazione 2.1 e una e una potenza massima è di 120 W. Anche in questo caso parliamo di un dispositivo compatto e con una potenza più che sufficiente per migliorare l’audio della propria smart TV e farvi godere appieno dei brani in gara a Sanremo 2024.

Questo modello è compatibile con il formato DTS Virtual:X, che può simulare un audio surround anche senza posizionare ulteriori speaker posteriori.

È una soundbar molto più semplice e immediata rispetto ai due modelli precedenti ma che, comunque, può garantire un’ottima resa sonora per qualsiasi tipologia di contenuto, dal cinema alla musica. In più è possibile acquistare separatamente un subwoofer esterno da collegare al device per migliorare ulteriormente la resa sonora.

Il prezzo di listino è di 319 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore si può acquistare questo prodotto a 199 euro (-38%, -120 euro).

Yamaha YAS-109 – Soundbar 2.1 – Potenza 120 W