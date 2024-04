Fonte foto: Sony

Una soundbar è un ottimo sistema per migliorare l’audio della propria Smart TV e godersi a pieno la visione e l’ascolto dei propri programmi preferiti, ma il mercato è pieno di offerte e trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio ambiente domestico non è semplice, soprattutto per coloro che non hanno famigliarità con l’argomento.

Fortunatamente in soccorso dei consumatori arriva Amazon che tra le varie offerte propone la Sony la HT-A3000, un’ottima soundbar di fascia medio-alta in grado di fare una enorme differenza nella qualità dell’audio riprodotto dalla TV.

Inoltre, per i più esigenti, è possibile abbinare questo dispositivo a un subwoofer o ad altri speaker esterni (da acquistare separatamente) e dare vita al proprio impianto surround, per una resa sonora di livelli cinematografico.

Per le prossime ore la Sony la HT-A3000 è in vendita a un prezzo davvero irripetibile, poco al di sopra dei 400 euro. L’occasione, per gli amanti dell’home cinema, è di quelle da non perdere.

Sony HT-A3000 - Soundbar TV Dolby Atmos a 3.1. Canali, doppio subwoofer integrato, Bluetooth, Vertical Surround Engine, Controllo Vocale, Spotify Connect, compatibile con Google Chromecast e Airplay 2

Sony HT-A3000: scheda tecnica

La soundbar Sony HT-A3000 è un diffusore all-in-one a 3.1 canali, con una potenza complessiva di 250 W, la soluzione ideale per migliorare la resa sonora della propria TV anche in stanze dalle dimensioni più generose.

Per ricreare un sound cinematografico ma senza installare l’intero set di speaker, questo dispositivo sfrutta le tecnologie Vertical Surround Engine, che simula il suono proveniente dall’alto e S-Force Pro Front Surround che, invece, simula un effetto 3D proveniente dai lati. Oltre a questo la soundbar è compatibile anche con i formati Dolby Atmos e il DTS:X.

In alternativa, per chi volesse espandere ulteriormente la resa sonora del proprio televisore, può acquistare separatamente uno dei vari subwoofer o degli speaker esterni compatibili e, tramite funzioni Spatial Sound Mapping, simulare degli speaker virtuali che si adattano all’ambiente in cui viene installata la soundbar.

Le opzioni di connettività comprendono un ingresso HDMI eARC/ARC, una porta USB-A e l’ingresso audio ottico. Tra le connessioni wireless troviamo, invece, il WiFi 5 e Bluetooth 5.0, che può essere utilizzato dall’utente per collegare al diffusore qualsiasi altra fonte esterna senza il bisogno di cavi. La soundbar è compatibile anche con Chromecast, AirPlay2 e Spotify Connect.

Infine chi utilizza questo dispositivo congiuntamente a una Smart TV Sony Bravia può usare la funzione Acoustic Center Sync e sincronizzare l’audio del televisore con quello della soundbar per un suono ancora migliore.

Sony HT-A3000: l’offerta su Amazon

Sony HT-A3000 è soundbar molto versatile, che si adatta a qualsiasi ambiente e a qualsiasi contenuto in riproduzione, migliorandone nettamente la resa sonora.

Il prezzo di listino è di 699 euro ma grazie alle offerte Amazon si scende a 415,99 euro (-40%, -283 euro), un ottimo sconto che può cambiare radicalmente la resa sonora della propria smart TV.

