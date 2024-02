Sony HT-A3000, una grande soundbar a un prezzo d'occasione

Fonte foto: Sony

Quando si parla di soundbar, i modelli proposti da Sony sono davvero moltissimi e, tra quelli più apprezzati dai consumatori, c’è sicuramente la Sony la HT-A3000, che si posiziona nella fascia alta del mercato.

Potente, compatta ed estremamente versatile, parliamo di un prodotto che si adatta facilmente a ogni contesto, dal "semplice" miglioramento dell’audio di una smart TV, fino ad arrivare alla riproduzione di contenuti dai device esterni, senza dimenticare la possibilità di creare un vero e proprio impianto surround cinematografico collegando alla soundbar altri speaker e subwoofer esterni.

Insomma questa soundbar a marchio Sony è davvero un dispositivo perfetto per i cultori di una certa qualità audio e, grazie agli sconti Amazon, può essere acquistata a un prezzo davvero interessante che scende sotto i 500 euro.

Sony HT-A3000 - Soundbar TV bluetooth a 3.1. canali, Dolby Atmos e doppio subwoofer integrato, Nero

Sony HT-A3000: scheda tecnica

La Sony HT-A3000 è una soundbar all-in-one a 3.1 canali e una potenza complessiva di 250 W.

Tra le funzioni di questo diffusore ci sono la Vertical Surround Engine, che si occupa di simulare un sound proveniente dall’alto e la S-Force Pro Front Surround che, invece, ricrea un effetto 3D proveniente dai lati. Con queste tecnologie la Sony HT-A3000 consente all’utente di simulare un sound cinematografico anche senza avere a disposizione l’intero set di altoparlanti. Il dispositivo è anche compatibile con Dolby Atmos e il DTS:X.

Le connessioni comprendono una porta HDMI eARC/ARC, una porta USB-A e l’ingresso audio ottico. Non mancano naturalmente il WiFi 5 e Bluetooth 5.0, per connettere i device esterni alla soundbar senza il bisogno di ulteriori cavi. Il diffusore può essere utilizzato anche per riprodurre contenuti con Chromecast, AirPlay2 e Spotify Connect.

Grazie alle connessioni wireless, è possibile collegare il dispositivo con uno dei subwoofer o degli speaker esterni compatibili (da acquistare separatamente) e accedere alle funzioni Spatial Sound Mapping, che permette di creare degli speaker virtuali e adattare la riproduzione audio in base all’ambiente.

Inoltre, collegando il dispositivo a una delle smart TV Sony Bravia è possibile utilizzare l’Acoustic Center Sync per sincronizzare l’audio del televisore con quello della soundbar e ottenere una resa sonora ancora migliore.

Sony HT-A3000: l’offerta su Amazon

Sony HT-A3000 è soundbar potente e compatta, perfetta per essere posizionata in qualsiasi ambiente domestico e migliorare notevolmente la resa sonora della propria smart TV. Acquistando separatamente speaker e subwoofer esterni, può essere posizionata anche in ambienti di maggiori dimensioni, garantendo sempre un audio di altissima qualità, con qualsiasi tipo di contenuti in riproduzione.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 699 euro ma sfruttando le ottime offerte su Amazon si scende a 446 euro (-36%, -253 euro), uno sconto davvero molto interessante che può portare grandi benefici al comparto audio domestico.

Sony HT-A3000 - Soundbar TV bluetooth a 3.1. canali, Dolby Atmos e doppio subwoofer integrato, Nero