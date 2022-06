Squid Game 2: Netflix ci nasconde qualcosa?

Ci è voluto più tempo del previsto, ma alla fine Netflix ha spazzato via qualunque dubbio e ha confermato ufficialmente il rinnovo di Squid Game per una seconda stagione. Ora che le formalità sono state sbrigate, dunque, ci si può concentrare sulla domanda delle domande: qual è la data di uscita?

Netflix non ha ancora fornito dettagli su questo punto, ma possiamo azzardare che il colosso dello streaming abbia già pianificato e conosca bene la data di lancio della stagione 2. Il materiale ufficiale relativo all’annuncio di Squid Game 2, infatti, contiene (nel link e nel nome dell’immagine) anche l’espressione "NoDate", no data. Questo dettaglio lascia intuire che sui server dell’azienda potrebbero già esserci le versioni del materiale di lancio di Squid Game 2 con la data di uscita specificata. Quel "NoDate", insomma, servirebbe agli addetti ai lavori di Netflix per non confondere i file!

Quando esce Squid Game 2?

Comunque sia, salvo clamorose fughe di notizie, Netflix ha il coltello dalla parte del manico e ai fan ansiosi di vedere il seguito della serie tv sudcoreana non resta che armarsi di pazienza e attendere l’annuncio della data di uscita, quando la piattaforma di streaming deciderà di darlo.

Ad anticipare le notizie ufficiali, però, seppur in modo vago, potrebbe essere stato ancora una volta il creatore dello show Hwang Dong-hyuk. Già alla fine del 2021 Dong-hyuk aveva dichiarato alla stampa di essere al lavoro sulla pianificazione della seconda stagione: di fatto, l’uomo aveva dato per certa l’esistenza del sequel, precedendo di diversi mesi la conferma ufficiale di Netflix (che all’epoca non aveva commentato l’informazione).

Questa volta Hwang Dong-hyuk, durante una recente intervista a Vanity Fair, ha detto che la seconda stagione di Squid Game arriverà verso la fine del 2023 o l’inizio del 2024. Anche prima di questa dichiarazione, tra l’altro, il creatore aveva lasciato intendere che i tempi di lavorazione del sequel sarebbero stati discretamente lunghi.

Squid Game avrà una terza stagione?

Secondo quanto riportato alla fine del 2021 dal Korea Times, Hwang Dong-hyuk, per sua stessa ammissione, in quel periodo era in discussione con Netflix per la seconda e anche la terza stagione di Squid Games. All’epoca Netflix, con una certa cautela, aveva dichiarato: «È vero che stiamo valutando diverse possibilità per Squid Game, inclusa la produzione di una stagione 3, ma nulla è stato ancora deciso».

Adesso che Netflix ha confermato il rinnovo per la stagione 2, però, non è stato fatto alcun cenno alla successiva. Significa che per il momento la terza stagione è in sospeso, magari perché la sua approvazione è vincolata al successo dei prossimi episodi? O forse anche Squid Game 3 ha ricevuto la luce verde, ma, per strategie di marketing e comunicazione, si è scelto di non darne subito notizia?

Sicuramente sul tema ci saranno ulteriori aggiornamenti: d’altronde, se il creatore della serie ha ragione, ci attendono ancora uno o due anni di anticipazioni, annunci e indiscrezioni.