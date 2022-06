Squid Game 2 ufficiale: quando arriva

Un semplicissimo “2" nell’occhio di Young-hee, la bambola gigante famosa per le sue canzoncine inquietanti, e un tweet: così Netflix ha annunciato Squid Game 2, seconda stagione della serie TV da record che ha totalizzato, nel mondo, 1.065 milioni di ore di visione solo nel primo mese di programmazione, lo scorso autunno.

“Ci sono voluti 12 anni per portare alla luce la prima stagione di Squid Game, l’anno scorso. Ma ci sono voluti solo 12 giorni a Squid Game per diventare la serie più popolare di sempre su Netflix“, ha commentato Hwang Dong-Hyuk, scrittore, regista e produttore della serie. Lo stesso Hwang Dong-Hyuk che, a novembre 2021, aveva annunciato di voler realizzare la seconda stagione della fortunatissima serie: “È già nella mia testa. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo“. Adesso, a sette mesi di distanza da quelle dichiarazioni, arriva la conferma definitiva da parte di Netflix: Squid Game 2 arriverà, anche se non subito.

Squid Game 2: come sarà

Se già da mesi tutti si chiedono come sarà Squid Game 2 e chi farà parte del cast, queste domande adesso si moltiplicano dopo l’annuncio ufficiale. Alcune risposte, però, le ha già date lo stesso Hwang Dong-Hyuk affermando che Gi-hun ritornerà, così come il cattivo Front Man. Ci sarà ancora la bambola Young-hee e, ci dice il regista, conosceremo anche il suo fidanzato Cheol-su.

Insomma, ci sarà pane per i denti dei fan e, come sempre accade con i secondi capitoli di opere dall’enorme successo, la pressione sull’autore e su Netflix sarà altissima: riusciranno a portare agli spettatori una serie di qualità paragonabile alla prima stagione di Squid Game?

Squid Game 2: quando esce

L’annuncio di Netflix e quello di Hwang Dong-Hyuk nulla ci dicono sulla data di uscita di Squid Game 2. L’unica cosa che possiamo dire con certezza, perché è ovvio che sarà così, è che non ci sarà un lancio in Coreano con sottotitoli e poi i vari lanci localizzati, ma ci sarà un solo lancio globale in tutti i paesi, allo stesso momento.

Tuttavia, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair che la seconda stagione di Squid Game è prevista a cavallo di fine 2023 e inizio del 2024. Ma i mezzi di Netflix sono ben più grandi e potenti di quelli del regista coreano e la piattaforma, non lo dobbiamo dimenticare, ha oggi un estremo bisogno di pubblicare serie di successo per ottenere nuovi abbonati.