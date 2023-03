Sta arrivando Huawei MatePad 11 2023 come è fatto

Huawei si prepara al lancio del suo nuovo tablet, il Huawei MatePad 11 2023 che nelle scorse settimane è stato già oggetto di molte indiscrezioni sul web, che ne hanno anticipato molte specifiche tecniche. Tra le informazioni più attendibili, ci sono quelle provenienti dal noto leaker cinese Digital Chat Station, solitamente affidabile, che descrive un prodotto quasi uguale alla versione precedente, lanciata nel 2021.

La serie MatePad è stata molto apprezzata dagli utenti, e ha fatto registrare vendite molto buone negli ultimi anni. A fronte di questi risultati su un mercato così ostico come quello dei tablet, non sorprende che Huawei voglia proporre un prodotto che non si discosti molto dal precedente, nel tentativo di replicarne il successo. Rinnovamento, quindi, ma senza nessuna rivoluzione.

Huawei MatePad 11 2023: come sarà

Secondo il leaker cinese Huawei MatePad 11 2023 avrà un processore Qualcomm Snapdragon 870 a cui si accompagnano 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Probabilmente espandibili tramite microSD, proprio come accadeva per la versione 2021 del tablet.

Identiche anche le specifiche tecniche del display, da 11 pollici, con risoluzione 2K (2.560×1.600 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il leaker accenna anche ad una versione "soft screen", della quale non ci sono però ulteriori dettagli. Potrebbe essere una versione ottimizzata per la scrittura con il pennino.

Non ci sono indicazioni riguardo la fotocamera, ad eccezione del fatto che quella anteriore dovrebbe essere integrata nella cornice del tablet che si dovrebbe presentare senza fori né notch.

Il sistema operativo sarà HarmonyOS, il nuovo OS sviluppato da Huawei e arrivato alla versione 3.1. Il comparto batteria dovrebbe prevederne una da 7.250 mAh con ricarica a 22,5W.

Infine, dalle indiscrezioni pubblicate da Digital Chat Station, il MatePad 11 2023 dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni: streamer purple, obsidian black, island blue e crystal white.

Huawei MatePad, modelli a confronto

Se quanto scrive Digital Chat Station si rivelerà vero, allora vuol dire che Huawei ha fatto suo il motto "squadra che vince non si cambia", visto che la dotazione hardware del nuovo Huawei MatePad 11 2023 ha molte affinità con quella del MatePad 11 2021.

Infatti, ad eccezione del processore Qualcomm Snapdragon 865, che sarà sostituito col più recente Snapdragon 870, il resto delle caratteristiche tecniche dei due dispositivi coincide, dimostrando come l’azienda abbia voluto rinnovare uno dei suoi prodotti di punta, senza stravolgerlo troppo.

Se le indiscrezioni si riveleranno fondate, infatti, Huawei ha aumentato la RAM da 6 a 8 GB per tutti modelli come anche lo spazio di archiviazione, eliminando la versione da 64 GB, ormai anacronistica.

A fronte di queste informazioni, è anche possibile che il MatePad 11 2023 abbia le medesime fotocamere del modello precedente, con una principale da 13 MP e quella frontale a 8 MP.

Insomma appare chiaro che l’operazione messa in atto dal colosso cinese sia un modo per rinfrescare uno dei suoi best seller, ma senza di fatto rinnovarlo completamente. Un’operazione che ha un senso, soprattutto viste le buone vendite del MatePad 11 2021, che dopo circa tre anni sembra avere solo bisogno di una spolverata superficiale, piuttosto che di un restyling completo.

Huawei MatePad 11 2023: quanto costerà

Non sappiamo ancora quanto costerà in Italia il nuovo Huawei Matepad 11, che arriverà nel nostro Paese quasi certamente. Sappiamo che l’attuale modello, in versione 6/128 GB, ha un prezzo di listino di 499 euro e un prezzo su strada di 430-450 euro. La cosa più probabile è che Huawei Matepad 11 2023 mantenga gli stessi prezzi, o poco più, ma per la versione 8/128 GB.