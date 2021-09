Sta arrivando la Smart TV di Amazon con Alexa integrato

Il colosso dell’e-commerce Amazon si prepara a lanciare una nuova sfida elettronica. Dopo gli smart display, i Fire TV Stick, gli e-reader Kindle e i tablet Fire, ora potrebbe arrivare anche una smart TV con Alexa integrato.

A rilanciare la notizia della prossima smart TV Amazon è il sito Business Insider, che rivela come il colosso dell’e-commerce sia pronto a entrare in un nuovo settore di mercato, quello dei televisori intelligenti. Ancora una volta, Amazon punta sull’intelligenza artificiale di Alexa, il suo assistente vocale, per avere un televisore che sia davvero smart, da comandare con la voce e implementare tra i dispositivi della smart home del suo marchio. Una decisione che può rivelarsi azzardata in un mercato saturo dove si impone già la comodità d’uso dei Fire TV Stick del brand, come accadde per gli smartphone nel 2015: il Fire Phone fu un flop e venne subito ritirato. Non resta che attendere l’arrivo della Amazon TV per vedere quali saranno i risultati.

Amazon smart TV: come sarà

Al momento si sa ancora molto poco della smart TV brandizzata Amazon. Secondo la fonte di Business Insider, la televisione sarà prodotta da aziende di terze parti e non da un team interno del colosso dell’e-commerce. Amazon avrebbe avviato una partnership con TLC per la produzione di smart TV con schermo di dimensioni dai 55 ai 75 pollici, ma a parte questo non ci sono ancora rumors sulle possibili caratteristiche tecniche.

L’unica cosa certa è che i televisori, anche se prodotti da terze parti, avranno l’assistente vocale Alexa integrato e supporteranno tutte le funzionalità dell’intelligenza artificiale sviluppata da Amazon. Meno chiaro, invece, se le nuove smart TV Amazon saranno equipaggiate con il software Fire TV già utilizzato per le Fire TV Stick del brand. Di sicuro, non mancherà l’app di Prime Video integrata per poter guardare le migliori serie Tv, film, documentari e ora anche le partite della Champions League in streaming.

Guarda le partite di Champions League in streaming: prova Amazon Prime Video

Amazon smart TV: quando arriva e quanto costa

Stando a quanto riferito da Business Insider, le nuove smart TV Amazon arriveranno negli Stati Uniti entro il mese di ottobre 2021, proprio con l’avvicinarsi dello shopping del Cyber Monday. Dopo il lancio negli Stati Uniti, se la risposta del mercato sarà buona, Amazon potrebbe decidere di estendere la vendita anche in Europa.

Ad oggi, Amazon vende già televisori con Fire TV, ma che portano il marchio dei produttori. I primi smart TV Amazon in realtà sono in vendita con il brand AmazonBasics in India già da un anno, ma si tratta di prodotti low-cost. Non è chiaro se i nuovi televisori smart in arrivo negli Stati Uniti avranno caratteristiche, e prezzi, da top di gamma oppure se ancora una volta l’e-commerce punterà su prodotti economici ma di qualità.

In attesa di vedere come saranno gli smart TV di Amazon, coloro che hanno un vecchio televisore potranno trasformarlo in una smart TV semplicemente acquistando una chiavetta Fire Tv Stick con Alexa integrata. Proprio per questo motivo, c’è chi teme che la novità in arrivo sulle smart TV potrebbe non avere un riscontro, proprio come accadde per il flop dei Fire Phone, gli smartphone a brand Amazon lanciati nel 2014 e ritirati dopo appena un anno.