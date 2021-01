Come attivare Amazon Prime Video per guardare film e serie tv

Prime Video è il servizio di streaming dedicato dal colosso dell’e-commerce Amazon ai suoi utenti. Il vasto catalogo è incluso per gli abbonati ad Amazon Prime e comprende serie televisive, film e contenuti originali. All’offerta si sono aggiunti i canali on demand, per guardare a pagamento film e serie TV da Infinity, Starz e molti altri.

Se si è già clienti Amazon Prime, il servizio di streaming di Prime Video è incluso nell’offerta e sarà sufficiente accedere con le credenziali del proprio account per iniziare a guardare film e serie TV. Per chi invece non ha ancora un account Amazon, sarà necessario prima crearne uno e poi iscriversi a Prime al costo di 36 euro l’anno o 3.99 euro al mese. Oltre a Prime Video, si avrà accesso a tanti altri vantaggi: dalle consegne illimitate e veloci dei propri acquisti su Amazon agli sconti eccezionali dedicati e il Prime Day, oltre a numerosi servizi come Prime Gaming, Prime Music, Prime Reading e le Offerte Lampo.

Come attivare Amazon Prime Video

L’attivazione del servizio Prime Video di Amazon cambia a seconda che l’utente sia già un cliente Prime o meno. Nel caso di un cliente Prime, sarà sufficiente aprire la pagina web o l’app per tablet e smartphone di Prime Video, fare clic su Accedi e inserire le credenziali del proprio account Amazon. In questo modo, si avrà direttamente accesso a tutta l’offerta del catalogo di Prime Video.

Per chi invece non è ancora un cliente Prime, sarà prima necessario creare un account Amazon. Dopo aver aperto la pagina web di Prime Video o la schermata dell’app dedicata, fare clic su Iscriviti. Si aprirà una schermata in cui inserire il proprio nome, l’email e scegliere una password e poi fare clic su Crea il tuo account Amazon. Si riceverà una email di verifica nella propria casella di posta e cliccando sul link ricevuto nel messaggio si attiverà il proprio account.

Una volta creato l’account, si potrà accedere ad Amazon con le credenziali e aggiornare il proprio profilo inserendo un metodo di pagamento valido a scelta tra carta di credito, carta di debito oppure il proprio conto corrente. Infine, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime, che include oltre a numerosi vantaggi anche il servizio Prime Video, per iniziare a guardare le proprie serie TV e film preferiti.

Quanto costa Amazon Prime Video

Prime Video fa parte dei numerosi vantaggi dell’essere un cliente Prime di Amazon. Il costo del servizio in streaming quindi è lo stesso per chi decide di sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime: 3,99 euro al mese oppure la soluzione da 36 euro l’anno.

Entrambe le modalità di abbonamento scelto prevedono un periodo di prova di 30 giorni gratis, in cui scoprire il catalogo di serie televisive, film, contenuti originali prodotti di Amazon e anche i nuovi canali on demand, che ampliano l’offerta sottoscrivendo degli abbonamenti dedicati all’interno del servizio.

