Sta arrivando Redmi A2: costerà pochissimo

E’ in arrivo sul mercato europeo, e non solo, il successore di uno dei telefoni più economici degli scorsi mesi: si tratta di Redmi A2, che andrà a rimpiazzare l’attuale Redmi A1. La notizia era nell’aria da parecchio, ma adesso il sito tedesco WinFuture è venuto in possesso, pubblicandola, della presunta scheda tecnica di questo nuovo modello. Le caratteristiche sono in parte simili a quelle di Redmi A1, a partire dall’ormai anacronistica (e a breve persino illegale) porta di ricarica micro USB.

Redmi A2: come sarebbe

Redmi A2 sarà il primo smartphone con a bordo il nuovo chip di fascia bassa MediaTek Helio G36 presentato la settimana scorsa. Nessuna novità sotto il sole, però, perché questo chip altro non è che il MediaTek helio G37 (presentato nel 2018) con la frequenza di lavoro abbassata di 100 MHz. Redmi A2, poi, sarà dotato di 2 GB di RAM e 32 GB storage, espandibile fino a 512 GB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display sembra essere il medesimo visto sul Redmi A1 e Redmi A1+ presentati lo scorso anno,di tipo LCD da 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Secondo Winfuture su Redmi A2 non ci sarà il lettore per le impronte digitali, che dovrebbe, invece, essere presente sul Redmi A2+ (una versione con un po’ più di RAM e qualche funzione in più).

Sul retro del telefono la fotocamera principale sarà da 8 MP utile per un veloce punta e scatta. Probabilmente ci sarà anche un secondo sensore da 2 MP per macro o profondità. La fotocamera frontale, incastonata in un notch centrale a forma di U, sarà da 5 MP. L’attuale Redmi A1, lo ricordiamo, ha una fotocamera posteriore secondaria da appena 0,8 MP.

Visto il chip MediaTek Helio G36, Redmi A2 si potrà connettere al massimo a reti 4G. Ci sarà poi il Bluetooth 5.0, il WiFi 5 e la presa per il jack per le cuffie, ma non l’NFC. La batteria, infine, avrà una capacità di 5.000 mAh e la ricarica da 10W.

Redmi A2: disponibilità e prezzo

Redmi A2 dovrebbe essere presentato in Europa e India, nei colori nero, verde e blu, nelle prossime settimane: le indiscrezioni suggeriscono entro marzo, prendendo per buone le più recenti anticipazioni dei leaker cinesi su Weibo. Ma la parte più interessante di Redmi A2 sarà il prezzo di listino: in Germania (e si suppone anche in Italia) dovrebbe costare appena 96,99 euro. Se così fosse, allora Redmi A2 avrebbe un prezzo al lancio persino inferiore a quello del predecessore che, lo ricordiamo, fu lanciato a 119,90 euro.