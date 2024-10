Fonte foto: Xiaomi

C’è un nuovo smartphone in arrivo da Xiaomi: in rete sono apparse delle informazioni che confermano l’esistenza del Redmi A3 Pro, smartphone destinato ad ampliare l’offerta di Xiaomi per la fascia bassa del mercato. Sulla confezione del prodotto vengono riportate anche alcune specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

Redmi A3 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi A3 Pro dovrebbe essere un’evoluzione diretta del Redmi A3 (in foto). La scheda tecnica del dispositivo include il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, in grado di offrire prestazioni nettamente superiori rispetto al MediaTek Helio G36 utilizzato su Redmi A3.

Ci sono, inoltre, 4 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione della memoria fino a 8 GB) e 128 GB di storage, probabilmente espandibile tramite microSD. Come da tradizione Xiaomi, lo smartphone potrebbe arrivare anche con altre combinazioni di RAM e storage (potrebbe esserci spazio per una versione 8/256 GB, ad esempio).

Il display ha una diagonale da ben 6,88 pollici con un pannello LCD e refresh rate massimo di 90 Hz. Le informazioni emerse online non chiariscono se il pannello avrà risoluzione HD+ oppure Full HD+. Sul display ci sarà un notch a goccia per la fotocamera anteriore.

C’è una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel (un netto miglioramento rispetto al sensore da 8 Megapixel del Redmi A3). I sensori e il flash LED sono racchiusi in un vistoso modulo circolare, con un design simile a quello del Redmi A3.

Sotto la scocca c’è una batteria da 5.160 mAh (la ricarica dovrebbe avvenire a 10 W oppure a 18 W) che, anche considerando le altre specifiche, dovrebbe garantire un’autonomia molto elevata. Lo smartphone include un sensore di impronte digitali laterale.

Non viene specificato il sistema operativo che, in ogni caso, dovrebbe essere Android 14 con Hyper OS e con almeno un major update garantito. Probabile, anche se non ci sono conferme in merito, la presenza della connettività Dual SIM e del chip NFC per i pagamenti.

La scocca dovrebbe essere realizzata interamente in plastica, con varie colorazioni tra cui scegliere, tra le quali di sicuro il blu.

Redmi A3 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi A3 Pro dovrebbe arrivare sul mercato a breve. Lo smartphone è apparso su un sito e-commerce in Kenya con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a circa 100 euro. Al momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile data di lancio ufficiale e, soprattutto, a un possibile arrivo in Italia del nuovo A3 Pro.

In Italia, però, è già arrivato Redmi A3 standard, motivo per cui non si può escludere il lancio italiano della versione Pro. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.