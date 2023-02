MediaTek annuncia Helio G36: il colpo di coda del 4G

Quest’anno MediaTek è chiamata a confermare l’ottima figura fatta l’anno scorso con la sua linea di chip 5G per la fascia media e alta, i Dimensity. Ma è anche chiamata a difendere lo zoccolo duro del suo mercato di riferimento, cioè la fascia medio bassa presidiata dai chip Helio G con connessione 4G. E proprio in questa famiglia di chip è nato un nuovo SoC: è il MediaTek Helio G36 4G, fratello piccolo del MediaTek Helio G37 4G.

MediaTek Helio G36 4G: caratteristiche tecniche

Per sintetizzare in pochissime parole, prima di entrare nel dettaglio: il MediaTek Helio G36 4G è un MediaTek Helio G37 4G con la frequenza di lavoro abbassata di 100 MHz, quindi dai precedenti 2,3 GHz massimi a 2,2 GHz. Per il resto i due chip sono uguali.

Quindi architettura a otto core, tutti Cortex A53 (che non sono dei fulmini di guerra), una GPU IMG PowerVR GE8320 a 680 MHz, un massimo di memoria pilotabile di appena 8 GB e storage di tipo eMMC 5.1 (neanche lui un fulmine di guerra).

Per capire tutti i limiti di questo chip basta dire che può gestire display con un refresh massimo di 90 Hz, registrare video ad un massimo di 1080p a 30 frame per secondo, fatti da una videocamera con risoluzione massima di 50 MP. In più le connessioni si limitano a WiFi 5, Bluetooth 5.0 e reti cellulari 4G.

Quali smartphone avranno Helio G36

Inspiegabilmente MediaTek si ostina a proporre la sua gamma Helio G (compreso questo Helio G36) definendola adatta agli smartphone da gaming economici. La "G" del nome, infatti, sta proprio per "gaming". In realtà tutto si può fare con uno smartphone con Helio G36, tranne che giocare.

La scelta di proporre una versione castrata di Helio G37, d’altronde, sembra derivante dal fatto che di smartphone con il G37 se ne sono visti ben pochi (a memoria solo il Motorola Moto G22). Il rischio è che lo stesso accada anche per il più economico (ma di quanto, in realtà?) Helio G36.

Il problema, forse, è che ormai tutto il mercato smartphone ha prezzi impazziti, che salgono ogni mese di più. In uno scenario del genere è difficile ormai convincere un acquirente a comprare per 200 euro o più un telefono 4G, nel 2023. E, infatti, il Moto G22 di Motorola è già crollato dal prezzo iniziale di 220 auro ad appena 140 euro.