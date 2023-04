Stanno arrivando le Beats Studio Buds+ e sono trasparenti come le Nothing Ear

Gli auricolari true wireless Beats Studio Buds+ sono l’evoluzione diretta delle Beats Studio Buds (in foto), arrivate sul mercato a giugno del 2021. Le notizie al riguardo sono ancora ufficiose ma i primi riferimenti al riguardo provengono dal sito 9to5Mac che ha trovato traccia del dispositivo nel codice della versione beta di iOS 16.4 in cui si fa riferimento al supporto a questi nuovi auricolari. Poco dopo Amazon ha pubblicato per errore (e in brevissimo tempo rimosso) la pagina di vendita delle Beats Studio Buds+, rivelando qualche informazione in più sulla scheda tecnica e una inedita colorazione trasparente che ricorda moltissimo le cuffiette di Nothing.

Da quanto è stato possibile vedere Beats ha apportato diversi miglioramenti sui suoi auricolari, partendo dal buon lavoro fatto con la versione precedente ma concentrandosi specificatamente sul look, con la scomparsa degli steli e nuove opzioni di colore decisamente accattivanti.

Beats Studio Buds+: probabile scheda tecnica

Secondo le informazioni apparse su Amazon, le Beats Studio Buds+ avranno una maggiore autonomia rispetto al precedente modello, arrivando a 36 ore con l’utilizzo della custodia di ricarica, contro le 32 delle Beats Studio Buds.

Beasts ha rinnovato anche il comparto audio, scegliendo per il nuovo modello microfoni tre volte più grandi rispetto al passato e nuove prese d’aria immaginate per migliorare il comfort dell’utente. Garantita, secondo l’azienda, un’esperienza sonora migliore con bassi più puliti e una minore distorsione.

Stando sempre alla scheda tecnica pubblicata e poi rimossa, i Beats Studio Buds+ sono compatibili con l’audio spaziale e hanno una Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) migliore rispetto al modello precedente: si parla di un abbattimento del rumore superiore di 1,6 volte.

Migliorerebbe anche la Modalità Trasparenza, che consente di ascoltare musica o fare una chiamata ma senza perdere consapevolezza dell’ambiente circostante, evitando cioè di isolare completamente l’ascoltatore da ciò che lo circonda. Secondo le indiscrezioni, Beast avrebbe lavorato molto all’algoritmo di targeting vocale, in grado di filtrare il rumore di fondo per migliorare la resa sonora anche durante le chiamate.

Garantito, ovviamente, il supporto sia ad Android che ad iOS, con nuove funzionalità per gli assistenti vocali. Infine, stando alla pagina ormai oscurata di Amazon, Beats Studio Buds+ saranno certificati IPX4, cosa che dimostra la resistenza degli auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Beats Studio Buds+: quanto costeranno

Secondo la scheda trapelata sul celebre e-commerce, Beats Studio Buds+ arriveranno il prossimo 18 maggio a un prezzo consigliato di 169,95 dollari, in linea più o meno con quanto visto per il precedente modello.

Per quanto riguarda la disponibilità, spicca tra le altre la nuova opzione di colore completamente trasparente, che ricorda molto le Nothing Ear (1) e (2) che consente all’utente di vedere la tecnologia inserita all’interno degli auricolari. Disponibili anche i classici colori Black e Ivory.