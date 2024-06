Fonte foto: LG

Arriva da LG Display la prossima rivoluzione per il mondo dei laptop: l’azienda coreana, infatti, ha annunciato l’avvio della produzione del primo pannello Tandem OLED da 13 pollici per il settore dei notebook. Questa tecnologia ha già debuttato sul mercato grazie ad Apple, di cui LG Display è uno dei principali fornitori, che ha utilizzato un pannello Tandem OLED per i suoi nuovi iPad Pro.

In precedenza, questo tipo di pannelli è stato utilizzato nel settore automotive. I display OLED di nuova generazione arriveranno sulle prossime generazione dei notebook LG Gram (in foto), su altri notebook premium con Windows e, probabilmente, anche sui MacBook.

Tandem OLED: le caratteristiche

Un display Tandem OLED è costituito da due pannelli sovrapposti, in grado di lavorare “in tandem“ per offrire prestazioni migliori e una durata superiore rispetto a un tradizionale pannello OLED a strato singolo. Questa tecnologia consente anche di ottenere un display in grado di raggiungere una luminosità maggiore (gli iPad Pro di Apple arrivano a una luminosità di picco di 1.600 nits, ad esempio). Questi display sarebbero in grado di garantire fino al triplo della luminosità rispetto a un display OLED a strato singolo a fronte di un consumo energetico ridotto fino al 40%.

Stando alle dichiarazioni di LG Display, inoltre, i Tandem OLED sono ottimali anche per tutte quelle attività che richiedono la presenza dell’utente davanti allo schermo per molto tempo. L’azienda sarebbe riuscita a ottimizzare al massimo le caratteristiche di questo nuovo pannello, adattandolo alle esigenze del settore dei laptop. Secondo i dati forniti da LG Display, infatti, un display Tandem OLED per laptop sarà il 40% più sottile e il 28% più leggero rispetto ai display OLED oggi disponibili per i produttori di notebook.

Il primo modello ad entrare in produzione ha una diagonale di 13 pollici, con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e una copertura DCI-P3 del 100%. In futuro, LG Display realizzare ulteriori varianti del nuovo Tandem OLED per laptop, sia in termini di risoluzione che, soprattutto, di diagonale. Il pannello ha anche ottenuto la certificazione VESA True Black 500. A completare le caratteristiche del nuovo display di LG c’è il supporto touch che permetterà ai produttori di laptop di scegliere se implementare o meno il touch screen sui prodotti che utilizzare i nuovi pannelli Tandem OLED.

Quando arrivano i nuovi display

Come chiarito da LG Display, il primo pannello Tandem OLED per laptop è già entrato in produzione. Di conseguenza, è possibile ipotizzare un debutto sul mercato dei primi notebook dotati di questo componente già nel corso della seconda metà del 2024. Tutti i principali produttori di laptop Windows potranno integrare i Tandem OLED nei loro prodotti e anche Apple potrebbe lanciare un MacBook con questa tecnologia che, come detto, è già stata proposta su iPad Pro.