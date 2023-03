Starlink cambia il prezzo del kit: quanto costa ora

SpaceX ha lanciato una nuova offerta anche per il mercato italiano, rivedendo i prezzi per l’acquisto e introducendo il noleggio dell’hardware per utilizzare Starlink. L’azienda di Elon Musk, infatti, sta offrendo ai consumatori nel nostro Paese nuove tariffe per poter usufruire della connessione a Internet satellitare per attirare un numero maggiore di potenziali utenti. Il costo iniziale del kit, infatti, resta al momento uno degli scogli psicologici più grossi da superare per chi è intenzionato a sottoscrivere un abbonamento a Starkink.

Starlink: quanto costa il servizio

Dopo i ribassi di qualche mese fa, con l’abbonamento a Starlink arrivato a 50 Euro al mese al posto dei classici 99 Euro, SpaceX sta proponendo adesso agli utenti italiani un piano d’abbonamento più vantaggioso, aprendo, inoltre, alla possibilità di noleggiare l’hardware per le connessioni, anziché acquistarlo.

La tariffa per il noleggio è di 15 Euro al mese e senza vincoli contrattuali a lungo termine. A confermare la cosa è la stessa azienda con una mail inviata a tutti gli abbonati italiani. La stessa offerta è, ovviamente, disponibile anche sul sito ufficiale.

Naturalmente ci sono dei limiti per la sottoscrizione del nuovo piano di abbonamento: anzitutto è disponibile esclusivamente per i servizi residenziali e, quindi, non possono beneficiare dell’offerta per il noleggio gli utenti business, quelli marittimi, mobile o roaming.

Come accadeva in precedenza, il costo di Starlink viene fatturato a cadenza mensile con l’utente che può decidere di rescindere il contratto in qualsiasi momento e senza alcun vincolo.

Una volta confermata la disdetta la connessione resterà disponibile fino alla naturale scadenza dell’abbonamento e da quel momento in poi si avranno 30 giorni per restituire l’attrezzatura in buone condizioni. Addirittura sarà la stessa Starlink a creare l’etichetta di reso e all’utente non resterà che incartare accuratamente il pacco.

In alternativa al noleggio, l’azienda di Elon Musk propone anche ribasso sul prezzo d’acquisto del comparto hardware per utilizzare le connessioni Starlink, col prezzo che scende a 300 Euro, contro i 450 previsti inizialmente.

Al costo dell’acquisto o del noleggio bisogna aggiungere 24 Euro per la spedizione che non vengono indicati sulla mail ma appaiono sullo schermo al momento della conferma di pagamento. Tuttavia anche in questo caso SpaceX ha deciso di abbassare il prezzo, limando il costo delle spedizioni di ben 36 Euro, rispetto ai 60 previsti inizialmente.

Starlink: i piani per l’Italia

A fronte di questi prezzi sembra che Elon Musk voglia investire in Italia, cercando di attirare più consumatori possibile grazie proprio ai prezzi ribassati. Al momento, la rete Starlink è disponibile in tutto il nostro Paese e, comparando i prezzi col quelli praticati in altre zone del mondo, appare evidente un occhio di riguardo della compagnia per il mercato italiano.

Ad esempio, negli USA l’acquisto del kit costa ben 599 Dollari mentre il noleggio è fisso sui 18 Dollari. A questi bisogna aggiungere una quota di attivazione di 118 Dollari una tantum che, al momento, nel nostro paese non è contemplata.

Stesso discorso per il Regno Unito dove acquistare il kit di Starlink costa 460 Sterline, l’affitto viene 15 Sterline e la quota di attivazione 99 Sterline (sempre una tantum).

Non ci sono statistiche precise sul numero di abbonati italiani al servizio di SpaceX, ma nel mondo Starlink avrebbe superato il milione di utenti. Dato che Elon Musk sarebbe al lavoro per garantire un’infrastruttura ancora migliore, non sorprende quindi che stia cercando di attirare più persone possibile, cercando di accalappiare anche i consumatori del nostro Paese, anche se ad onor del vero la concorrenza offre spesso costi piuttosto inferiori, senza noleggio e attivazioni varie.

Naturalmente, in tema Starlink non bisogna nemmeno trascurare eventuali aumenti a sorpresa, come quello avvenuto di recente negli USA che è caduto sulla testa degli utenti (quasi) senza preavviso. Per adesso, comunque, gli utenti italiani possono ancora dormire sonni tranquilli e scegliere i servizi di SpaceX ai prezzi di cui sopra.