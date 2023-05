Con Starlink Mobility la connessione Internet satellitare sale in auto

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Starlink Mobility è il nuovo servizio dell’azienda di Elon Musk per portare la connessione internet satellitare anche sui veicoli in movimento. Una tecnologia che, a detta di Starlink, può essere utilizzata sia per i veicoli privati (inclusi quelli che operano ne settore degli autotrasporti) e sia per quelli dedicati al trasporto pubblico come autobus e navette o per i diversi servizi di emergenza.

Come funziona Starlink Mobility

Starlink Mobility promette la miglior copertura possibile in ogni Paese del mondo in cui il servizio è attivo con connessioni fino 220 Mbps, anche nei posti più remoti (a patto che abbiano la necessaria copertura satellitare) e anche con i veicoli in movimento.

Questa è la principale differenza tra Starlink Mobility e Starlink RV, cioè la connessione dedicata ai camperisti: la prima si può usare in movimento, perché l’antenna si aggancia al veicolo, mentre la seconda no, perché l’antenna va posata a terra.

Oltretutto i piani Starlink Mobility hanno la massima priorità in rete, con la promessa di connessioni affidabili anche in caso di congestioni del sistema. Una scelta fatta per consentire l’utilizzo della rete anche agli addetti ai servizi di emergenza che spesso si trovano ad operare in condizioni complesse che necessitano di connessioni stabili.

Per fare questo le uniche richieste da parte di Starlink sono quelle relative al posizionamento dell’antenna che ha bisogno della vista libera del cielo e deve, quindi, essere installata (permanentemente) sul tetto del mezzo di trasporto sul quale verrà utilizzata.

Sempre in tema di hardware, Starlink Mobility utilizza la Flat High Performance, la parabola in grado di rilevare con precisione i satelliti di SpaceX e connettersi ad essi anche durante gli spostamenti. La strumentazione è progettata per essere installata su qualsiasi tipologia veicolo ed è sviluppata per funzionare anche in luoghi remoti.

A fronte di questo l’azienda parla di un alto grado di resistenza a diversi fattori esterni come il freddo estremo, il calore, la grandine, la neve, la pioggia forte e i venti di burrasca.

Essendo una tecnologia progettata anche per i razzi spaziali di SpaceX, viene assicurata una buona resistenza anche alle sollecitazioni più forti come, appunto, quelle che si registrano con motori in grado di generare fino a 190.000 libbre di forza.

Starlink Mobility: quanto costa

Starlink Mobility è già disponibile anche in Italia. Sul sito ufficiale di Starlink è possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio e acquistare l’hardware da posizionare sul veicolo.

Sono tre gli abbonamenti disponibili con 50 GB, 1 TB e 5 TB di traffico dati, e hanno un costo rispettivamente di 292 euro, 1.147 euro e 5.750 euro mensili.

A questo bisogna, ovviamente, aggiungere il costo una tantum per l’hardware, che è di 2.873 euro e include la parabola da fissare sul tetto del veicolo, l’alimentatore, il router e tutti i relativi supporti. Inclusi anche i cavi necessari per effettuare i collegamenti.

Per i veicoli privati Starlink Mobility consente agli utenti di sospendere e riattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, con fatturazione mensile che può essere adattata in base alle esigenze del singolo. Inoltre, a prescindere dal numero di mezzi su cui verrà attivato il servizio, l’azienda offre un sistema di monitoraggio da remoto e garantisce la massima riservatezza sui dati personali tramite un sistema crittografico end-to-end.