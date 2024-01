Stufa elettrica smart: questo è il modello da comprare oggi, prezzo in picchiata

Come noto, sono tantissime le stufe elettriche presenti sul mercato, ma in poche promettono ciò che mantengono. Ovvero, di riscaldare adeguatamente l’ambiente in cui sono collocate. Ma soprattutto, in poche sono smart, controllabili tramite app e con un termostato integrato che adegua il calore alle reali esigenze climatiche di casa o ufficio.

Risponde a queste caratteristiche la stufa elettrica GoveeLife, potente ma soprattutto anche smart. Ideale per camere da letto, soggiorno, nonché uffici. Anche grazie alle dimensioni compatte e per nulla ingombranti. Oggi puoi farla tua a un prezzo straordinario, sfruttando lo sconto del 31% al quale aggiungere con una semplice spunta il coupon del 50%. Un doppio sconto che fa crollare il prezzo e la paghi veramente poco, meno di 45 euro.

P.S. Per vedere il prezzo esatto bisogna cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto applicando il coupon sconto.

Stufa elettrica Goove

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Stufa elettrica GoveeLife: prezzo e offerte su Amazon

Un’offerta incredibile da sfruttare al volo. Oggi trovi la stufa elettrica smart Goove con un doppio sconto che ti consentirà di portare a casa questa stufa smart a soli 44,99 euro, grazie allo sconto di partenza del 31% al quale aggiungere con una semplice spunta il coupon del 50%. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso hai ben 30 giorni di tempo.

Stufa elettrica Goove

Stufa elettrica GoveeLife: le caratteristiche

La stufa elettrica GoveeLife è dotata di un termostato intelligente aggiornato, il quale vanta un sensore integrato con la funzione termostato di base. È possibile integrarlo con un termoigrometro per misurare con precisione la temperatura ambientale, senza quindi che siano necessarie regolazioni manuali. In questo modo il riscaldamento sarà adeguato alle reali esigenze, senza sprechi di corrente elettrica. Puoi gestirla tramite app, così da programmarla quando sei fuori casa per trovare l’ambiente riscaldato appena rientrerai. Puoi anche gestirla a voce, tramite Alexa Google Assistent e IFTTT.

La stufa si riscalda rapidamente entro due secondi grazie al riscaldamento ceramico PTC, una tecnologia più efficiente dal punto di vista energetico. È dotata di protezione da ribaltamento e da surriscaldamento, spegnendosi in caso si ribaltamenti o sia erroneamente collegata alla presa al punto da ovviare a possibili pericolosi cortocircuiti. Inoltre, si spegne automaticamente se resta accesa per 24 ore continue. L’oscillazione a 80 gradi consente di raggiungere adeguatamente tutti gli spazi della stanza e vanta anche la modalità "non disturbare", ideale per essere inserita anche in camere da letto.

Stufa elettrica Goove