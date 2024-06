Su Amazon Fire TV arriva l'AI: a cosa serve

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazon

Con un post sul sito ufficiale, Amazon ha annunciato l’arrivo (al momento in esclusiva per gli Stati Uniti) di alcune innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la ricerca vocale sulle Fire TV compatibili.

Questo nuovo ed strumento permetterà agli utenti di utilizzare il proprio televisore in modo più semplice e molto più intelligente, con la possibilità di porre al dispositivo domande anche piuttosto complesse, per cercare di descrivere nel migliore dei modi il contenuto che vogliono riprodurre.

Una vera e propria salvezza per tutti quegli utenti che non sanno mai cosa guardare e che ora possono chiedere aiuto all’AI utilizzando il linguaggio naturale.

Le funzionalità AI delle Fire TV

Con questo nuovo aggiornamento l’utente può chiedere ad Alexa consigli su cosa vedere con la stessa identica naturalezza con cui si chiederebbe a una persona in carne e ossa, mentre la smart TV sarà in grado di comprendere un vasto range di parametri dalle trame agli attori, passando per il genere e addirittura per le frasi dei film. In quest’ultimo caso, infatti, si può chiedere ad Alexa in quale film c’è una determinata frase e lasciare che l’assistente vocale faccia il resto.

Tutto quello che bisogna fare, quindi, è rivolgere una qualsiasi domanda all’assistente vocale e attendere che questo mostri una lista di contenuti ritenuta idonea.

La nuova esperienza di ricerca delle Fire TV potenziata dall’intelligenza artificiale utilizza un LLM proprietario, addestrato da Amazon per aiutare l’utente nella ricerca sia su Prime Video che su tutte le altre piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+ e YouTube. Non si esclude che una volta che il servizio sarà arrivato anche da noi sia compatibile anche con RaiPlay e Mediaset Extra.

Una soluzione molto interessante che rende molto più agevole ed immediata la ricerca e mettendo a disposizione degli utenti uno strumento che va ben oltre il “semplice” assistente vocale e si avvicina alla richiesta di consigli a un amico.

Quando arrivano le nuove funzioni

Queste innovative funzionalità, al momento, sono disponibili esclusivamente per i clienti negli Stati Uniti ed esclusivamente in lingua inglese. La caratteristica è ancora in fase di roll-out e fino a che le varie Fire TV non installeranno FireOS 6 (o versioni successive) non potranno accedere alle impostazioni.

Per tutti gli altri utenti in possesso di un televisore compatibile, le novità arriveranno dalle prossime settimane e il suggerimento è quello di attendere ancora un po’ se l’update non è disponibile. Non è ancora chiaro se il servizio sarà disponibile anche per le Fire Stick o se resterà limitato ai tevisori smart del colosso dell’e-commerce.

Al momento non ci sono indicazioni sull’arrivo della funzione in Europa e in Italia ma, probabilmente, è solo questione di tempo prima che l’impostazione arrivi anche nel nostro paese e che tutti gli utenti con un televisore compatibile col servizio possano finalmente utilizzare l’assistente AI di FireOS.