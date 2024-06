Sulle Google TV aumenta la pubblicità

Lanciato un nuovo network a disposizione degli investitori pubblicitari: in USA disponibili 800 canali FAST nei quali inserire gli spot, in Italia forse entro quest'anno

Google ha presentato un nuovo network pubblicitario espressamente dedicato alla piattaforma Google TV, usata non solo per le Chromecast della stessa Google, ma anche su centinaia di modelli di Smart TV di tantissimi produttori, in tutto il mondo.

Il nuovo network permetterà agli investitori di mostrare le proprie pubblicità all’interno di alcuni dei contenuti trasmessi sulle Google TV, inizialmente solo in USA. Il tutto, infatti, è legato a doppio filo con gli oltre 800 canali “FAST” disponibili negli Stati Uniti, che non sono ancora arrivati in tutti i mercati.

Pubblicità su Google TV: cosa cambia

Negli Stati Uniti, già oggi, Google TV permette agli utenti di guardare gratuitamente 800 canali di tipo “FAST“, cioè “Free Ad Supported Streaming TV“, gratuiti ma con inserimento di spot pubblicitari.

Non è la prima volta che i nostri lettori leggono di questa tecnologia che, molto probabilmente, è il futuro della TV gratis. In pratica si tratta dell’equivalente della TV tradizionale già trasmessa su Digitale Terrestre, via satellite o via cavo, ma questa volta in streaming, cioè trasmessa via Internet.

Come la TV tradizionale, anche la TV FAST ha gli spot pubblicitari che precedono, seguono e a volte interrompono la visione dei contenuti. Quasi sempre la TV FAST è di tipo lineare, come quella tradizionale, ma alcuni canali sono disponibili anche on demand.

Su questi canali gratis, visibili su Google TV, in USA sono ora visibili gli spot pubblicitari aggiuntivi inseriti direttamente da Google, che quindi partecipa ai guadagni tramite il suo network.

Come sono i nuovi spot su Google TV

Trattandosi di contenuti gratuiti per l’utente, è chiaro che per monetizzarli si punta tutto sulla pubblicità. Motivo per cui gli spot, simili in tutto e per tutto a quelli della TV tradizionale, non sono evitabili e vengono inseriti anche all’interno dei contenuti.

In più ci sono altri spot da sei secondi, i cosiddetti “bumper“, che vengono trasmessi subito prima e subito dopo il contenuto. Google afferma che, tramite la sua nuova piattaforma pubblicitaria, saranno presto disponibili altri formati pubblicitari.

Pubblicità su Google TV: quando arriva in Italia

Non c’è dubbio che Google abbia intenzione di portare anche in Italia questo tipo di pubblicità sulle Google TV. Tutti i maggiori produttori di sistemi operativi per Smart TV, d’altronde, hanno una piattaforma FAST proprietaria che quasi sempre è utilizzabile anche nel nostro Paese.

Da noi, però, i canali FAST all’interno di Google TV non sono ancora arrivati, a differenza di altri Paesi come, giusto per citare il mercato UE più importante, la Germania.

In Germania Google TV offre i canali FAST, ma non sono ancora visualizzati gli spot di Google. Probabilmente perché Google non ha ancora chiuso i contratti con gli investitori tedeschi per le pubblicità in lingua locale.

Quello che è certo è che, molto probabilmente entro quest’anno, sulle Google TV italiane arriveranno i canali FAST e, forse contemporaneamente, anche le pubblicità.