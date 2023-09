Suunto 9 Peak, prezzo in picchiata: sconto imperdibile

Fonte foto: Suunto

Uno smartwatch super completo e che migliora con il tempo grazie ai tanti aggiornamenti rilasciati dal produttore. Stiamo parlando del Suunto 9 Peak, uno smartwatch top di gamma pensato per gli amanti dello sport, ma non solo. Definirlo semplicemente un orologio smart è un po’ riduttivo: a tutti gli effetti si tratta di uno sportwatch con funzionalità ad hoc pensate per chi si allena tutti i giorni o per chi ama fare trekking e andare all’avventura per i sentieri boschivi. Il wearable ti avverte se per caso sta cambiando il meteo e ti suggerisce anche quali sentieri attraversare in base all’esperienza delle altre persone.

In questo articolo, però, non vi vogliamo presentare le funzionalità del Suunto 9 Peak. La notizia importante di oggi è un’altra, ossia il prezzo a cui lo troviamo su Amazon. Lo smartwatch è disponibile al minimo storico grazie a uno sconto eccezionale del 40% che permette di risparmiare ben 200€ su quello di listino. Non stiamo esagerando nel dire che è una delle migliori promo che puoi trovare in questo momento sul sito di e-commerce per un orologio con tutte queste funzionalità e realizzato con componenti e materiali di altissima qualità. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Approfittatene subito, prima che l’offerta termini.

Suunto 9 Peak: caratteristiche e funzionalità

Qualità e affidabilità finlandese. Suunto è un’azienda che oramai da decenni ha puntato fortemente su questo settore e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: dispositivi resistenti, affidabili e realizzati con materiali premium. Come questo Suunto 9 Peak, realizzato in acciaio inossidabile e con una copertura in vetro zaffiro. Materiali che lo rendono resistente alle cadute, ai graffi e soprattutto impermeabile fino a 100 metri. Lo puoi utilizzare al mare o in piscina senza nessun problema. Ma non solo. Gli speciali sensori presenti all’interno, tra cui un barometro, ti avvertono in tempo reale se il meteo sta cambiando e se sta arrivando un temporale, informazione importantissima se stai facendo trekking o un’escursione in montagna.

Essendo uno sportwatch, è dotato di tutta una serie di funzionalità per gli amanti dell’attività fisica. Le modalità di allenamento sono più di 80 e sono sempre in aggiornamento. Ci sono anche modalità speciali come la mountain bike che ti suggeriscono quali percorsi fare oppure puoi creare quello tuo personale in base allo stato di forma (l’orologio ti fornisce tutta una serie di dati in base agli ultimi allenamenti che hai svolto) e alla bici che hai a disposizione. Non manca il chip GPS che ti permette in ogni momento di controllare la tua posizione.

I sensori tengono sotto controllo anche i tuoi parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca che si aggiorna in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. L’orologio monitora anche il livello di saturazione dell’ossigeno e fornisce un report completo sul sonno, con suggerimenti su come migliorare il riposo notturno. Per chi si allena molto, c’è anche il monitoraggio del recupero per capire quando tornare ad allenarsi. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa una settimana.

Suunto 9 Peak: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Suunto 9 Peak. Oggi è in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 299€, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 200€ rispetto a quello di listino e approfitti anche del minimo storico su Amazon. La promo non finisce qui: puoi pagare in 5 rate da 59,80€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo. Non farti scappare questa super promo.

