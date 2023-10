Suunto 9 Peak: con l'offerta di oggi è da acquistare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartwatch Suunto 9 Peak è ideale per quanti fanno sport e cercano un wearable pratico e senza fronzoli che offra la visione dei dati essenziali in modo chiaro, che abbia un GPS preciso e funge anche da navigatore, ma che non rinunci a un’anima social, visto che si possono condividere le proprie attività sportive con i propri amici. La batteria ha una durata prolungata, e parliamo anche di uno smartwatch con un design classico che non passa mai di moda. A tutto questo bisogna aggiungere anche l’offerta eccezionale che troviamo oggi su Amazon.

Una promo eccezionale che fa diventare il Suunto 9 Peak uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Il merito è dello sconto del 38% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’opportunità da non farsi scappare per nessuno motivo.

Suunto 9 Peak

Suunto 9 Peak: caratteristiche tecniche

Il Suunto 9 Peak è uno smartwatch compatto, che puoi tenere comodamente sul polso per ore senza risentirne minimamente. La batteria dura ben 170 ore. Lo smarwatch è impermeabile fino a 100 metri di profondità, quindi lo puoi utilizzare in mare o in piscina e tenere sotto controllo statistiche e parametri vitali. Tra i valori monitorati, troviamo altitudine barometrica, cardiofrequenzimetro e saturazione dell’ossigeno per acclimatamento a quote elevate, molto utile per chi ama salire in montagna. Utile anche per monitorare attività più soft come le passeggiate o il jogging.

Offre monitoraggi e suggerimenti per 80 sport diversi, quindi per tutti i gusti e stili di sport. Puoi anche pianificare gli itinerari in base ai luoghi migliori per corsa, escursioni, ciclismo e altro. E ancora, puoi gestirlo dall’apposita app, così come gestire la musica direttamente dal polso. Infine, è resistente agli urti grazie alla scocca che combina acciaio inox con vetro cristallo zaffiro.

Suunto 9 Peak: prezzo e offerte Amazon

Veniamo ora all’offerta che troviamo oggi su Amazon per il Suunto 9 Peak: il prezzo è crollato del 38%, lo paghi solo 249 euro. Il risparmio è di ben 150€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni in modo da testarlo approfonditamente.

