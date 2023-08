Suunto 9 Peak Pro in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Suunto

Uno smartwatch progettato per l’avventura e per gli sportivi, ma con un design moderno ed elegante che lo rende perfetto anche nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando del Suunto 9 Peak Pro, orologio smart super resistente che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto mai visto prima. Una promo speciale per un orologio che magari non conoscete benissimo, ma vi basta sapere che viene utilizzato solitamente dagli atleti professionisti per monitorare i loro allenamenti e le gare. Suunto, infatti, è un’azienda con tantissimi anni di esperienza nel settore e ogni dispositivo viene realizzato con molta cura e con materiali affidabili e di qualità. Non a caso questo Suunto 9 Peak Pro ha superato i test militari USA per la durabilità e la resistenza e lo puoi utilizzare in acqua fino a 100 metri di profondità.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo che troviamo oggi. Sul sito di e-commerce è disponibile al minimo storico con uno sconto del 30% che permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. E non è tutto: puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Si tratta della miglior promo online per questo dispositivo: se siete alla ricerca di uno smartwatch resistente, con tantissime modalità di allenamento, questo è il modello che fa per voi.

Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 Peak Pro: scheda tecnica e funzionalità

Resistente, design moderno e super leggero, tantissime modalità di allenamento. Ecco una breve panoramica del Suunto 9 Peak Pro, uno sportwatch pensato per gli amanti dell’avventura all’aperto e dello sport. Questa nuova versione presenta un processore potenziato rispetto al passato: ora basta sfiorare lo schermo per attivare una funzionalità o per controllare i propri parametri vitali. L’interfaccia è molto fluida e intuitiva da utilizzare.

La robustezza è sicuramente una delle caratteristiche premium di questo orologio. Prodotto rispettando gli standard militari statunitensi, è in grado di resistere alle cadute, agli urti, ai graffi ed è impermeabile fino ai 100 metri. Realizzato con materiali di elevata qualità come il vetro zaffiro, l’acciaio e il titanio. L’azienda finlandese lo ha dotato anche di un’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 21 giorni con un utilizzo normale. Presente anche un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per visualizzare con estrema accuratezza la tua posizione, l’andatura e la distanza dal punto in cui vuoi arrivare.

Come già anticipato, il Suunto 9 Peak Pro si differenzia dagli altri wearable per le tante modalità di allenamento disponibili. Sono ben 95, tra cui le classiche corsa all’aperto, ciclismo, nuoto, escursioni e trekking. Per i più avventurosi c’è anche lo snorkeling e puoi visualizzare i percorsi Strava direttamente sull’orologio. Per ogni modalità di allenamento puoi consultare statistiche avanzate sull’app Suunto dello smartphone e capire cosa fare per migliorare.

Suunto 9 Peak Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo eccezionale per un orologio con pochi eguali sul mercato. Oggi il Suunto 9 Peak Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 347,90€ grazie allo sconto del 30%. Può sembrare un prezzo elevato, ma abbiamo a che fare con uno smartwatch sui generis e realizzato con estrema cura. Il risparmio è di circa 150€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro pochissimi giorni e hai la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Suunto 9 Peak Pro