Il mercato dei tablet continua a registrare risultati negativi. La conferma arriva dall’ultimo report di IDC relativo al terzo trimestre del 2023. Secondo questo report, infatti, le spedizioni di tablet su scala globale sono calate del -14,2%, confermando il difficile momento per questa categoria di dispositivi. Il calo è generalizzato e colpisce anche il principale produttore del settore, Apple. Per la casa di Cupertino, infatti, si registra un calo percentuale superiore alla media del mercato.

Crolla il settore dei tablet

Si tratta di un vero e proprio tracollo per il settore dei tablet. I dati di IDC, infatti, confermano le grandi difficoltà per i produttori di tablet che registrano un netto calo delle spedizioni in un trimestre che coincide, in molti mercati internazionali, con il periodo del “Back to School“.

Secondo il report, nel corso del terzo trimestre del 2023 sono stati spediti 33,2 milioni di tablet su scala globale. Questo risultato è inferiore di oltre 5 milioni di unità rispetto a quanto registrato nel corso del terzo trimestre del 2022. Si tratta di un calo percentuale del -14,2%.

Da notare, inoltre, che, sempre sulla base dei dati IDC, il risultato del 2023 assume un aspetto ancora più negativo se rapportato ai dati del terzo trimestre del 2021 quando le vendite di tablet in tutto il mondo arrivarono a oltre 42 milioni di unità.

Forte calo per Apple

A guidare il mercato dei tablet nel terzo trimestre è sempre Apple con i suoi iPad. I risultati registrati dall’azienda di Cupertino sono, però, molto negativi. Nel trimestre considerato, infatti, sono stati spediti 12,5 milioni di iPad con un calo del -15,1% rispetto ai dati dello scorso anno. Il calo di Apple è, quindi, superiore a quello della media del mercato.

Per l’azienda, in ogni caso, il market share continua a essere molto alto (37,5% con un calo di 0,4 punti). La seconda posizione del mercato dei tablet è di Samsung che, però, perde terreno rispetto ad Apple nonostante l’arrivo dei nuovi Galaxy Tab S9.

Per la casa coreana, infatti, si registrano solo 6 milioni di unità spedite con un calo del -17,1% su base annua e un market share del 18%. La terza posizione tra i produttori di tablet su scala globale è di Lenovo che registra 2,6 milioni di unità spedite con un calo del -4,2%.

A completare la Top 5, infine, ci sono Huawei, con 2,3 milioni di unità e un calo del -5,7%, ed Amazon che si ferma a 2,2 milioni di unità, registrando un vero e proprio tracollo delle spedizioni che calano del -49,5% (lo scorso anno, Amazon era il terzo produttore al mondo). Gli altri produttori del mercato tablet si fermano a 7,7 milioni di unità spedite registrando una crescita del +4,6%.

Calano anche i Chromebook

IDC conferma anche un nuovo calo per i Chromebook. I dispositivi dotati di ChromeOS registrano appena 3,5 milioni di unità spedite nel trimestre con un calo del -20,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutti i produttori sono in calo con Acer che si conferma il primo OEM sul mercato con un milione di unità spedite e un calo pari al -6,3%.