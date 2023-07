Fonte foto: Samsung

Samsung avvia le vendite dei nuovi Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra. La nuova gamma di tablet della casa coreana, appena presentata ufficialmente, è pronta a conquistare il mercato, con l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento del settore dei tablet Android e di lanciare la sfida agli iPad Pro di Apple, esattamente come già fatto dalla gamma Galaxy Tab S8 lanciata a marzo 2022.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S9 sono già acquistabili in Italia, con diverse varianti a disposizione degli utenti (solo WiFi oppure WiFi + 5G e con vari tagli di memoria tra cui scegliere) e con la Cover Keyboard in omaggio oltre che con la S-Pen sempre inclusa. I nuovi tablet di Samsung, inoltre, sono già disponibili su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S9: caratteristiche e prezzi

Il Galaxy Tab S9 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici (il Galaxy Tab S8, ricordiamo, aveva un pannello TFT). Il display è in 16:10 e ha risoluzione di 1600 x 2560 pixel e un refresh rate di 120 Hz. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Il chip principale del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy (utilizzato da tutti nuovi tablet della gamma Galaxy Tab S9) che viene affiancato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. La batteria è da 8.400 mAh (+400 mAh rispetto alla generazione precedente). La potenza di ricarica è di 45W.

Tra le specifiche c’è la certificazione IP68, presente anche sulle altre varianti, oltre a una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una anteriore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Il sistema audio è composto da quattro altoparlanti stereo AKG, con compatibilità Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 13 con One UI 5.1.1 e possibilità di utilizzare la modalità DeX. Il tablet pesa 498/500 grammi, in base alla versione.

Galaxy Tab S9 arriva sul mercato con questi prezzi:

WiFi 8/128 GB: 929 euro

WiFi 12/256 GB: 1.049 euro

WiFi+5G 8/128 GB: 1.079 euro

WiFi+5G 12/256 GB: 1.199 euro

Samsung Galaxy Tab S9+: caratteristiche e prezzi

Il Samsung Galaxy Tab S9+ riprende quasi integralmente la scheda tecnica del Galaxy Tab S9 ma la migliora in alcuni punti. In questo caso, infatti, c’è un display AMOLED da 12,4 pollici mentre la memoria RAM sale a 12 GB e non c’è più la variante da 8 GB. Restano due, invece, le opzioni per lo storage: 256 GB oppure 512 GB.

Novità anche per il comparto fotografico posteriore: accanto al sensore principale da 13 Megapixel c’è ora un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il tablet ha una batteria da 10.900 mAh, con potenza di ricarica massima di 45W. Il peso è di 581/586 grammi, in base alla versione.

Galaxy Tab S9+ è disponibile con questi prezzi:

WiFi 12/256 GB: 1.149 euro

WiFi 12/512 GB: 1.269 euro

WiFi+5G 12/256 GB: 1.299 euro

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: caratteristiche e prezzi

Il top di gamma è, invece, il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Anche in questo caso ritroviamo lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Il display, invece, è da 14,6 pollici di diagonale, sempre con tecnologia AMOLED e refresh rate fino a 120 Hz. Sul display c’è un piccolo notch, esattamente come sul precedente Galaxy Tab S8 Ultra.

La batteria è da 11.200 mAh con potenza di ricarica di 45W. Rispetto al Galaxy Tab S9+, il nuovo Galaxy Tab S9 Ultra ha anche una doppia fotocamera anteriore (12+12 Megapixel). Il tablet pesa 732/737 grammi, in base alla versione.

Galaxy Tab S9 Ultra può essere acquistato a questi prezzi:

WiFi 12/256 GB: 1.369 euro

WiFi 12/512 GB: 1.489 euro

WiFi+5G 12/256 GB: 1.519 euro

