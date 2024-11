Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli iPad continuano ad essere il punto di riferimento del mercato dei tablet, su scala globale. La conferma arriva dal nuovo report di IDC che ha analizzato le spedizioni di nuovi tablet nel corso del terzo trimestre del 2024 (luglio – settembre).

Il mercato, nel periodo di tempo considerato, è cresciuto del 20,4%, raggiungendo quota 39,6 milioni di unità spedite. A guidare il settore è ancora una volta Apple che, però, ha registrato una crescita minima, con un conseguente crollo della quota di mercato.

Gli iPad controllano il mercato dei tablet

Nel corso del terzo trimestre del 2024, Apple ha spedito 12,6 milioni di iPad, considerando tutta la su gamma di tablet, recentemente aggiornata con i nuovi iPad Pro con M4 e i nuovi iPad Air con M2. Apple ha registrato una crescita dell’1,4% a fronte di un market share del 31,7% (in calo di 6 punti rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno).

A guidare le vendite di Apple, secondo IDC, sarebbero i nuovi iPad Air, probabilmente anche grazie alla novità rappresentata dalla variante da 13 pollici, mentre gli iPad Pro con display OLED avrebbero registrato risultati al di sotto delle attese, soprattutto per via di un prezzo troppo elevato.

I dati degli altri produttori

Alle spalle di Apple, nella classifica di vendite di tablet, troviamo Samsung che ha chiuso il trimestre con 7,1 milioni di unità vendute, con un incremento del 18,3% e un market share del 17,9%. A spingere i risultati di Samsung sarebbe stata la gamma Galaxy Tab A, con un contributo ridotto dei nuovi Galaxy Tab S10.

Terza posizione per Amazon che ha venduto 4,6 milioni di tablet Fire, non più commercializzati in Italia. La crescita su base annua è stata del 113,3% con un market share pari a 11,6%.

La Top 5 si chiude con due produttori cinesi. Huawei è in quarta posizione con 3,3 milioni di unità vendute e una crescita del 44,1% su base annua oltre che con un market share dell’8,2%. Il dato di Huawei è fortemente legato al nuovo MatePad SE 11, secondo quanto rivelato da IDC.

Quinta posizione per Lenovo, con 3 milioni di unità, che cresce del 14,7%, raggiungendo un market share del 7,6%. Il passo in avanti di Lenovo è collegato ai risultati ottenuti in Cina e Europa occidentale.

Interessante è anche il risultato degli “altri“. Il resto del mercato, che comprende Google, Honor, OnePlus e molti altri produttori cinesi, è cresciuto su base annua del 21,8% (un dato leggermente superiore alla media del mercato) raggiungendo un totale di 9,1 milioni di unità, con un market share del 22,9%.