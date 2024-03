TCL NXTPAPER 11, con questa offerta non si può passare oltre

Il TCL NXTPAPER 11 è un tablet economico, semplice e robusto, ottimo per sicuramente per l’intrattenimento quotidiano. Per le prossime ore è in offerta su Amazon

I tablet a marchio TCL sono un’ottima soluzione per tutti quegli utenti che cercano un prodotto immediato e robusto da utilizzare principalmente per lo svago e l’intrattenimento, tra piattaforme di streaming, navigazione sul web e lettura.

Nel caso del TCL NXTPAPER 11 parliamo certamente di un device economico, ma comunque di buona qualità che offre all’utente parecchi spunti interessanti, inclusa una modalità lettura che lor rende (con tutti i limiti del caso) un sistema per la lettura "universale" a metà strada tra un eReader e un classico tablet.

Con le offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo arriva a poco più di 200 euro e per una cifra del genere, vale la pena cedere alla tentazione di acquistarlo.

TCL NXTPAPER 11 – MediaTek Helio P60T – Versione 6/256 GB

TCL NXTPAPER 11: scheda tecnica

TCL NXTPAPER 11 ha un display IPS LCD che misura 10.95 pollici, risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è compatibile con NXTVISION eye care, una tecnologia sviluppata proprio da TCL, che consente a questo tablet di regolare luminosità e temperatura del colore in base all’ora di utilizzo e all’ambiente circostante, per ridurre l’affaticamento della vista.

Molto interessante anche la Modalità lettura che imposta lo schermo in bianco e nero, simulando (per quanto possibile) la modalità di visualizzazione di un eReader. La resa visiva, comunque, è piuttosto buona e si avvicina molto all’inchiostro elettronico.

Il processore è un MediaTek Helio P60T coadiuvato, in questa offerta specifica, da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Decisamente immediato il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 8 MP e un sensore frontale sempre da 8 MP posizionato su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Sul fronte delle connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C. Interessante il comparto audio composto da un doppio microfono e da quattro speaker con Sound Booster.

La batteria è da 8.000 mAh con ricarica via cavo fino a 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente TCL UI 5.0.

TCL NXTPAPER 11: l’offerta Amazon

TCL NXTPAPER 11 è un tablet economico che di distingue dagli altri prodotti sul mercato principalmente per la buona autonomia, che secondo TCL si attesta intorno alle 16 ore di riproduzione di contenuti multimediali, e per la tecnologia NXTVISION eye care che può aiutare non poco a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Buona anche la qualità costruttiva con questo device che è stato realizzato con materiali robusti, mantenendo un design semplice e pulito.

Il prezzo di listino è di 249,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile portare a casa il TCL NXTPAPER 11 a 212,13 euro (-15%, -37,77 euro) lo sconto ideale per chi vuole acquistare un nuovo tablet ma senza spendere un patrimonio.

