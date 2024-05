TCL 40SE, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

TCL 40SE è uno smartphone low-cost, ottimo per chi è in cerca di un device per l’utilizzo quotidiano che costa poco. Su Amazon questo device è al minimo storico

Acquistare uno smartphone low-cost, al netto di qualche necessaria rinuncia, è la scelta fatta quotidianamente da milioni di utenti in tutto il mondo, soprattutto quelli che non hanno particolari esigenze in termini di prestazioni o per chi è in cerca di un secondo dispositivo da utilizzare per lavoro.

Per non sbagliare e comprare un telefono che costa poco ma è comunque realmente utilizzabile nelle varie attività quotidiane, a scelta migliore è puntare verso i prodotti a marchio TCL come il TCL 40SE che grazie alle offerte Amazon può essere acquistato al minimo storico, arrivando addirittura sotto i 90 euro.

E con uno sconto del genere, non possono assolutamente esserci dubbi.

TCL 40SE: scheda tecnica

Il display del TCL 40SE è un IPS LCD che misura 6,75 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz. Presente la tecnologia NXTVISION eye care, un sistema sviluppato da TCL che consente allo smartphone di regolare in totale autonomia luminosità e temperatura del colore adattandosi all’ora e all’ambiente circostante, andando a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore è un Mediatek Helio G37 a cui si affiancano in questa offerta specifica 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Tre le fotocamere in dotazione a questo smartphone con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP e uno per la profondità sempre da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Per quanto riguarda le connessioni, non c’è ovviamente il 5G dato che il chip a bordo non ha un modem in grado di accedere alla rete veloce. L’utente può comunque utilizzare il 4G e il WiFi 5. Non mancano inoltre il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, il jack da 3,5mm e le varie tecnologia per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

TCL 40SE: l’offerta su Amazon

TCL 40SE è un dispositivo essenziale, che va a posizionarsi nella fascia più bassa del mercato, rappresentando il prodotto perfetto per chi non ha particolari esigenze e, anzi, cerca un device per l’utilizzo quotidiano tra social e app di messaggistica, che costi poco.

Parliamo insomma di un telefono molto immediato che, stando alle dichiarazioni del produttore, offre all’utente una buona autonomia che, senza esagerare con le app e le chiamate, può superare anche i due giorni.

Di listino per acquistare questo dispositivo servono 109,90 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende a 89,90 euro (-18%, -20 euro), un prezzo molto interessante, ottimo per acquistare un nuovo device e spendere davvero pochissimo.

