TCL è un brand molto apprezzato dai consumatori, soprattutto perché offre loro smartphone semplici e dal prezzo davvero vantaggioso.

E tra le migliori proposte dell’azienda cinese c’è il TCL 40SE, un dispositivo che trova posto nella fascia più bassa del mercato, sviluppato appositamente per tutti coloro che non hanno particolari esigenze e hanno essenzialmente bisogno di uno smartphone per le attività di tutti i giorni.

Con le offerte Amazon il prezzo di questo device è ancora più basso e può essere acquistato per poco più di 100 euro; un ottimo sconto da non lasciarsi sfuggire.

TCL 40SE – Mediatek Helio G37 – Versione 4/128 GB

TCL 40SE: scheda tecnica

Sul TCL 40SE trova posto uno schermo LCD che misura 6,75 pollici, con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Inoltre tecnologia NXTVISION eye care regola automaticamente luminosità e temperatura del colore per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Helio G37 che per questa offerta ha a disposizione 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Un chip economico, da utilizzare principalmente per le attività quotidiane come navigare sul web, utilizzare i social network e le app di messaggistica, senza esagerare naturalmente con funzioni troppo specifiche.

Tre le fotocamere in dotazione, con la principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e due sensori da 2 MP uno per le macro e uno da utilizzare per la profondità. La selfiecamera è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni il TCL 40SE è piuttosto completo e, nonostante l’assenza del 5G, gli utenti potranno comunque navigare in totale tranquillità utilizzando il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm utile per chi ama ancora utilizzare le vecchie cuffie col filo e i diversi sistemi per la rilevazione della posizione dell’utente.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica da 18 W, con il produttore che garantisce almeno due giorni di utilizzo moderato e senza l’utilizzo di app troppo energivore. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia TCL UI 5.0.

TCL 40SE: l’offerta su Amazon

TCL 40SE è un ottimo smartphone low-cost, che rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone semplice e molto intuitivo che, oltretutto, ha anche un prezzo decisamente conveniente, caratteristica principale per un prodotto in questa fascia di prezzo.

Di listino per portare a casa questo device servono 179,90 euro, ma con le offerte su Amazon il prezzo scende fino a 109 euro (-39%, -70,90 euro), un buon prezzo, ottimo soprattutto per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e vuole spendere il giusto.

