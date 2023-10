Blink, le telecamera di Amazon con uno sconto mai visto prima: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Manca sempre meno alla "Festa delle Offerte Prime", il nuovo evento di metà ottobre lanciato da Amazon e dedicato agli utenti Prime che possono approfittare di migliaia di promo esclusive. E tra queste promo ci saranno tantissimi prodotti tecnologici, come oramai ci ha ben abituato il sito di e-commerce. Amazon, però, ci ha voluto fare un regalo, e alcune di queste promo sono già state lanciate con alcuni giorni di anticipo rispetto all’inizio ufficiale dell’evento fissato per il 10 e l’11 ottobre. Offerte con prezzi che scendono al minimo storico, come ad esempio questa dedicata alle telecamere Blink, una delle aziende di proprietà di Amazon e con oramai anni di esperienza nel mondo della sicurezza domestica.

La promo riguarda un bundle speciale composto dalla Blink Outdoor e dalla Blink Mini, due telecamere dedicate rispettivamente per l’interno e per l’esterno dell’abitazione. Comprando questo bundle risparmi più di 70€ rispetto all’acquisto separato, con uno sconto che arriva fino al 60%. Inutile dire che è una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e una delle migliori se siete alla ricerca di un paio di telecamere per la vostra abitazione. La promo, però, è a tempo limitato, quindi dovete approfittarne subito.

Blink Outdoor + Blink Mini: le caratteristiche

Due telecamere al prezzo di una. Il bundle dedicato alla sicurezza domestica propone la Blink Outdoor e la Blink Mini a uno sconto mai visto prima. A cosa servono queste due videocamere? Dove possono essere installate? Vediamolo nel dettaglio.

La Blink Outdoor, come si può intuire dal nome, è una telecamera pensata per l’esterno che assicura riprese in altissima definizione e che non ha bisogno di essere collegata a una fonte di energia. Infatti, funziona con due semplici batteria a litio che assicura un’autonomia fino a due anni. È impermeabile ed è dotata di sensori di movimento che ti avvisano se notano qualcosa di anomalo nel tuo giardino o davanti la porta di casa. Puoi controllarla da remoto tramite smartphone o con l’assistente Alexa.

Blink Mini, invece, è una telecamera dalle dimensioni piccolissime e che puoi mettere in ogni stanza della tua abitazione. Le immagini sono in alta definizione e in ogni momento puoi controllare cosa sta accadendo in tempo reale in casa. Il montaggio e la configurazione sono facilissimi e impieghi meno di cinque minuti.

Blink Outdoor + Blink Mini: quanto costa il bundle in offerta

Un prezzo così basso per il bundle che comprende Blink Outdoor e Blink Mini non lo si era mai visto ed è una delle migliori offerte del momento. Oggi lo trovi a un prezzo di 50€ grazie allo sconto del 60% che permette di risparmiare più di 75€. Lo paghi pochissimo e ti porti a casa ben tre dispositivi, tutti utilissimi per migliorare la sicurezza della tua abitazione. La disponibilità è immediata e ti arriva a casa anche in meno ventiquattro ore. La promo ha un tempo limitato e quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

