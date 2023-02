Telegram: cosa cambia col primo aggiornamento 2023

Telegram riceve il suo primo importante aggiornamento del 2023, che offre ben 10 novità rispetto alla versione precedente (già oggetto di un robusto update a fine 2022). La maggior parte di queste novità sono messe a disposizione di tutti gli utenti, alcune sono invece riservate agli amministratori dei gruppi e dei canali e agli sviluppatori di bot.

Telegram, le novità per tutti

Le novità apportate con l’ultimo aggiornamento che riguardano tutti gli utenti a prescindere dal loro eventuale piano di abbonamento. Ora è possibile utilizzare qualsiasi sticker o emoji animata quale foto profilo per i gruppi e i canali gestiti. Si può anche suggerire a un proprio contatto un’emoji animata da impostare come foto del profilo.

Emoji e sticker ora sono suddivisi in categorie, quindi è molto più facile trovare quello che fa per noi. Viene visualizzato un pannello dedicato ogni qualvolta si sceglie un emoji quando si reagisce a un messaggio o uno stato di proprio contatto. Si può anche ingrandire l’emoji tenendolo premuto prima di inviarlo.

Sono stati inseriti 10 nuovi set di emoji personalizzati, alcuni dei quali sono stati ridisegnati appositamente per essere utilizzati come foto dei gruppi o dei propri profili. Sono inoltre state inserite nel nuovo aggiornamento anche nuove versioni di emoji interattive da utilizzare nelle chat 1 a 1.

Altra novità riguarda la possibilità di controllare i dati usati durante l’utilizzo di Telegram. Grazie a grafici a torta si può vedere in batter d’occhio quanti dati sono stati utilizzati quando si è stati collegati a una rete Wi-Fi e quanti quando si è utilizzato la rete cellulare. In base a questi è quindi possibile impostare i download automatici in base alle proprie preferenze, ad esempio eseguirli solo quando si è connessi a un rete Wi-Fi.

Interessante novità è la possibilità che ora offre Telegram di controllare quando i media quando vengono salvati automaticamente nella galleria del telefono. Ora è possibile impostare delle regole in base alla dimensione del media, dal tipo (foto o video), e non ultimo dalla chat di provenienza. Inoltre si possono anche impostare delle eccezioni, utili per salvare sul proprio smartphone solo quello che si desidera. Infatti, come sottolinea Telegram i media non salvati sono comunque sempre accessibili dal cloud di Telegram.

Ora, per accedere a Telegram una volta disconnessi basta inserire i propri username e password di Google e Apple per tornare attivi, senza attendere il codice che viene inviato via SMS. Se si è impostata la verifica della password in due passaggi è comunque necessario inserirla.

Novità per gli amministratori e sviluppatori

Gli amministratori, con il nuovo aggiornamento, possono ora decidere se i membri possono inviare 9 tipo diversi di media, tra cui foto, videomessaggi e messaggi vocali. Volendo possono anche disattivare i messaggi di testo e creare di conseguenza un gruppo con solo messaggi multimediali.

I creatori di bot possono ora inserire pulsanti speciali con lo scopo di aiutare gli utenti a scegliere a quali gruppi, canali o persone collegarsi in base a dei criteri predefiniti.

Novità per gli abbonati premium

Telegram offre ora uno sconto del 40% per il suo abbonamento Premium se si sottoscrive in anticipo per un anno. Gli utenti Premium, con il nuovo aggiornamento beneficiano delle possibilità di tradurre intere chat, gruppi e canali in tempo reale. Questo è possibile semplicemente toccando la barra di traduzione in alto. Nelle opzioni si può nascondere tale barra e anche decidere quali lingue tradurre.