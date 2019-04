Telegram: nuova funzione fa cancellare le chat anche su altri device

8 Aprile 2019 - Ogni volta che inviamo un messaggio, una fotografia, video o altro materiale mettiamo a repentaglio la nostra privacy. I dati potrebbero essere intercettati da terzi e sottratti al nostro controllo. Fortunatamente oggi le più famose app di messaggistica usano la crittografia end-to-end per evitare fastidiose intromissioni.

Tra le applicazioni che usano questa tecnologia c’è anche Telegram. Questo servizio è tra i più usati al mondo, ed è caratterizzato da un ottimo livello di sicurezza. Da qualche giorno, gli utenti possono stare ancora più tranquilli: Telegram ha introdotto una nuova funzione che permette di cancellare i messaggi inviati e ricevuti anche da altri dispositivi. Queste conversazioni spariranno sia dal tuo device, che da quello del tuo interlocutore, senza lasciare traccia. La feature è destinata a rivoluzionare l’applicazione nei dispositivi di tutto il mondo. Ma questo non è tutto, ci sono tante nuove funzioni da provare.

Come cancellare le chat da Telegram

La funzione Unsend venne introdotta due anni fa e permetteva di cancellare le chat al massimo entro 48 ore dall’invio. Ora può essere usata per cancellare tutti i messaggi inviati e ricevuti e può essere eseguita da qualsiasi dispositivo, basta accedere col proprio account Telegram. Questa feature nasce per incrementare il livello di sicurezza, e proteggere la privacy degli interessati.

Oltre a questa funzione, Telegram propone anche l’eliminazione del nome dell’autore da un messaggio inoltrato. Per esempio, se un contatto invia una tua comunicazione ad un gruppo o altra persona, accanto al tradizionale Da non appare il tuo nome. In questo modo, nessuno potrà provare che sia stato tu ad inviare quel messaggio. Per attivare la funzione ed eliminare il tuo nome dai messaggi inoltrati, puoi andare su Impostazioni > Privacy e Sicurezza > Messaggi inoltrati e renderli anonimi da qui. Inoltre, ora è possibile limitare le informazioni sul tuo account ad un numero determinato di persone.

Altre nuove funzionalità di Telegram

Accanto alla possibilità di eliminare chat e oscurare il mittente dai messaggi inoltrati, l’app introduce nuove funzionalità per i suoi utenti. La prima novità è la possibilità di effettuare una ricerca rapida dentro le Impostazioni e navigare dentro la sezione FAQ alla ricerca di risposte sul funzionamento dell’app. La ricerca si raffina anche per chi vuole reperire particolari emoji e GIF che ora si possono trovare subito digitando la relativa parola chiave sulla barra di ricerca. Per esempio, scrivendo smile, appariranno tutti i simboli che sorridono. Infine, Telegram ha anche aggiunto dei supporti per le funzioni di accessibilità: VoiceOver per iOS e TalkBAck per Android. Queste sono tutte le nuove funzionalità che interessano l’aggiornamento di Telegram, e che sono destinate a rivoluzionare la vita degli utenti.