Come cancellare messaggi, email e tweet inviati per sbaglio

Cancellare messaggi, email e tweet inviati per errore è possibile: ecco come fare per evitare brutte figure

Fonte foto: UnderhilStudio / Shuttestock

Cancellare messaggi, e-mail e tweet inviati per sbaglio è possibile. Molto dipende dall’app che si sta utilizzando. In alcuni casi, infatti, le applicazioni permettono la cancellazione dei messaggi inviati (anche per l’utente che ha ricevuto il messaggio), permettendo così al mittente di rimediare a un errore. Vediamo come fare a cancellare i messaggi inviati per errore.

Cancellare un messaggio su Messenger

Con l’applicazione di messaggistica di Facebook è possibile cancellare un messaggio inviato per sbaglio. Per farlo, è sufficiente tenere premuto sul messaggio appena inviato e poi su Altro > Rimuovi > Annulla invio. In questo modo, il messaggio inviato sarà cancellato, anche per il mittente.

Eliminare un messaggio su Instagram

Anche utilizzando la funzione di messaggistica di Instagram, nota come Direct, è possibile cancellare un messaggio inviato per errore. La procedura è simile a quella adottata per Messenger: bisogna premere sul messaggio appena inviato e poi su Annulla invio e confermare la cancellazione.

Eliminare un messaggio da WhatsApp

Da tempo, anche su WhatsApp è possibile cancellare un messaggio inviato per errore: per farlo è sufficiente tenere premuto sul messaggio appena inviato e poi premere sull’icona del cestino e, quindi, selezionare Elimina per tutti (il messaggio eliminato sarà sostituito da un avviso in cui WhatsApp informerà il mittente in merito all’eliminazione di un messaggio).

Rimuovere un messaggio da Telegram

Anche Telegram consente l’eliminazione dei messaggi inviati per sbagliato. La procedura da seguire è sostanzialmente la stessa vista anche per WhatsApp. Basta tenere premuto sul messaggio appena inviato e poi premere l’icona Cestino. Per eliminare il messaggio anche per il mittente è necessario spuntare la casella “Elimina anche per nome mittente” e poi premere su Elimina.

Cancellare un Tweet

Per cancellare un tweet pubblicato su Twitter (social ora noto come X) basta premere sui tre punti in alto a destra del tweet e poi selezionare Elimina. Quest’operazione è irreversibile e comporterà la cancellazione del tweet dal social network. Per individuare il tweet da eliminare è sufficiente accedere alla sezione Profilo dove sono riepilogati tutti i post pubblicati con il proprio account, in ordine cronologico, dal più recente.

Annullare l’invio di una E-mail

Per eliminare una mail inviata per errore ci sono margini di manovra inferiori. Tutto dipende dal programma utilizzato per l’invio della posta elettronica. In alcuni casi, infatti, è possibile annullare l’invio del messaggio, dopo aver premuto Invia. Ci sono alcuni secondi di tempo per farlo. È necessario verificare il client utilizzato per la gestione della posta elettronica per poter verificare la disponibilità di tale opzione, che potrà essere attivata dalle Impostazioni.

Piccoli accorgimenti per evitare figuracce

Eliminare un messaggio inviato per errore è possibile ma, in linea di massima, è sempre meglio “giocare d’anticipo” ed evitare di inviare messaggi sbagliati (sia per quanto riguarda i contenuti che per il destinatario). Per evitare figuracce è sufficiente adottare alcuni semplici accorgimenti. La prima cosa da fare è rileggere il messaggio, con calma e attenzione. Spesso, infatti, errori evidenti possono sfuggire a una prima lettura. È importante, inoltre, controllare il destinatario del messaggio per evitare di inviare un messaggio alla persona sbagliata.