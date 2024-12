Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Telegram ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la sua app, annunciando l’arrivo di nuove funzioni per gli utenti, continuando il suo programma di crescita che già il mese scorso era stato accompagnato dall’arrivo di diverse novità per l’app come i miglioramenti ai video all’interno dell’app e nuove opzioni di monetizzazione a disposizione degli sviluppatori.

Arrivano i programmi di affiliazione

Tra le ultime novità per Telegram ci sono i programmi di affiliazione per le mini app, caratterizzati da termini di utilizzo pubblici e consultabili da tutti. Gli utenti e i canali possono accedere ai programmi disponibili e sceglierne uno, ottenendo un link di affiliazione che potrà poi essere condiviso.

Quando qualcuno effettuerà acquisti in una mini app con le stelle di Telegram, chi ha condiviso il link affiliato riceverà una commissione oltre a una percentuale delle stelle coinvolte nella transazione. Le stelle possono poi essere utilizzate per acquistare prodotti o abbonamenti nelle app, per sbloccare media nei canali e altro ancora.

Come detto, Telegram garantisce la massima trasparenza ai suoi programmi di affiliazione. Qualsiasi sviluppatore di mini app o bot su Telegram ha la possibilità di creare un programma di affiliazione, andando a specificarne le caratteristiche, in ogni minimo dettaglio.

Ricerca sticker AI, collage nelle Storie e altro

Con il nuovo aggiornamento, Telegram ha migliorato la ricerca degli sticker con l’AI. Sfruttando il motore di ricerca integrato, infatti, è ora possibile effettuare ricerche rapide tra i set ufficiali di Telegram, anche utilizzando sequenze di più parole chiave, in modo da ottenere risultati ancora più precisi.

La ricerca con l’AI è disponibile in decine di lingue. Anche gli utenti italiani, quindi, possono utilizzare la funzione, ricorrendo a parole chiave italiane, senza bisogno di utilizzare termini in altre lingue.

Da segnalare anche un miglioramento delle Storie, con la possibilità di creare collage, andando a combinare fino a 6 foto o video in vari layout. I collage possono essere creati utilizzando i contenuti multimediali presenti sul proprio dispositivo oppure scattando foto o registrando video direttamente dalla fotocamera.

L’utente potrà utilizzare gli strumenti integrati nel tool di creazione delle storie per personalizzare il risultato finale del collage. La nuova versione di Telegram, inoltre, consente di condividere media spostando la didascalia in alto. Quest’opzione, che era già disponibile ma richiedeva il passaggio dal menu degli allegati per essere utilizzata, può essere attivata direttamente al momento della condivisione di una foto o di un video.

Per accedere alle ultime novità di Telegram è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.