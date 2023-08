Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Con un nuovo aggiornamento in fase di distribuzione, Telegram ha annunciato la possibilità per tutti gli utenti di utilizzare le Storie. La nuova funzione arricchisce l’applicazione, rendendola ancora più “social”. Le Storie di Telegram, in precedenza disponibili per gli utenti Premium, riprendono una struttura analoga a quelle già proposte da Instagram (e replicate, non sempre con successo, anche da altri social).

Come funzionano le Storie di Telegram

A distanza di circa un mese dal rilascio agli utenti Premium dell’app, Telegram ha annunciato il rollout per tutti i suoi utenti (oltre 800 milioni secondo i dati forniti da Telegram stessa) delle Storie. Con la nuova versione dell’app, che ha appena compiuto i suoi primi 10 anni, le Storie potranno ora essere utilizzate da qualsiasi account.

Gli utenti vedranno le Storie nella parte superiore dello schermo, dopo aver aperto Telegram, con un’apposita sezione espandibile che, anche nel design, ricorda quella presente in Instagram. I contenuti potranno essere condivisi e sarà possibile anche aggiungere un “mi piace” o diverse altre reazioni.

Per aggiungere una Storia, invece, è disponibile un editor dedicato che consente di aggiungere foto e video e di accedere a vari strumenti per personalizzare il contenuto prima della pubblicazione. Per gli utenti, quindi, c’è tutto quello che serve per creare Storie personalizzate. In più, anche dopo la pubblicazione, è possibile modificare i contenuti pubblicati.

C’è anche la modalità “doppia fotocamera” che permette di scattare foto e registrare video andando a utilizzare la camera frontale e quella posteriore dello smartphone in contemporanea e con possibilità di passare, in modo dinamico, da una camera all’altra, lasciando la seconda in un riquadro più piccolo.

A differenza di Instagram, le Storie di Telegram sono più flessibili per quanto riguarda la durata. Gli utenti, prima della pubblicazione, possono scegliere tra varie opzioni di durata (6, 12, 24 e 48 ore, per gli utenti Premium). I contenuti possono essere pubblicati anche sul proprio profilo.

Telegram propone anche l’accesso a un pannello dedicato alle statistiche di visualizzazione delle Storie. In questo modo, i “creator” avranno la possibilità di monitorare il successo dei contenuti pubblicati con dati sempre aggiornati e precisi.

Grande attenzione anche alla privacy

Le Storie di Telegram non trascurano la privacy. L’app, infatti, mette a disposizione quattro diverse impostazioni per la privacy per quanto riguarda i contenuti pubblicati con le Storie. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra Tutti, I miei contatti, Amici più stretti e Contatti selezionati.

C’è anche la possibilità di bloccare la visualizzazione delle Storie ad alcuni utenti. Per proteggere i propri contenuti, inoltre, gli utenti potranno impostare un blocco agli screenshot delle Storie. Tutti questi strumenti sono gestibili tramite un’apposita sezione delle Impostazioni dell’app di Telegram, una volta completa l’aggiornamento che rende disponibili le Storie per tutti gli utenti.